Así fue el operativo en el que murieron alias ‘Bendito Menor’, ‘La Bebecita’ y otras dos personas

Colombia

Un amplio operativo desarrollado durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes terminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN.

El procedimiento se llevó a cabo en Riohacha, La Guajira, luego de labores de inteligencia que habrían permitido establecer el punto exacto donde permanecía el señalado jefe de esta estructura ilegal.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el despliegue comenzó hacia las 11:30 de la noche del jueves 3 de septiembre y se extendió durante varias horas.

Publicidad

Las autoridades habrían logrado identificar previamente la vivienda donde se encontraba alias ‘Bendito Menor’, por lo que unidades especializadas llegaron hasta el sector y cerraron el perímetro antes de iniciar la intervención.

El inmueble estaba ubicado en una zona cercana al aeropuerto Almirante Padilla, en Riohacha.

En el operativo participaron unidades de Policía Judicial y grupos especiales, luego de un trabajo de seguimiento e inteligencia que se habría desarrollado durante los días anteriores.

Las autoridades también contaron con apoyo tecnológico y cooperación internacional durante las labores que permitieron establecer la ubicación del objetivo.

Durante el procedimiento murieron cuatro personas.

Entre ellas estaba alias ‘Bendito Menor’ y Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias ‘La Bebecita’, quien era señalada como su compañera sentimental.

También murieron otros dos hombres que, de acuerdo con las primeras versiones, harían parte del esquema de seguridad del cabecilla.

Las autoridades avanzan en la identificación completa de estas personas y en establecer cuál era su función dentro de la organización.

Naín Andrés Pérez Toncel era señalado por las autoridades como uno de los hombres de mayor importancia dentro de las ACSN.

Su nombre aparecía relacionado con el denominado frente Javier Cáceres y las investigaciones lo vinculaban con actividades ilegales como extorsión, narcotráfico, homicidios, reclutamiento y control territorial.

También había adquirido notoriedad por diferentes apariciones en redes sociales y videos en los que hacía pronunciamientos públicos mientras las autoridades mantenían operativos para dar con su ubicación.

Uno de los puntos que ahora se busca esclarecer es cómo las autoridades lograron cerrar el cerco sobre Pérez Toncel.

Las primeras informaciones indican que el procedimiento no habría sido improvisado y que durante varios días se adelantaron labores de inteligencia para reducir su zona de movimiento.

Una vez identificada la vivienda, unidades especiales llegaron al sector y desplegaron el operativo que terminó durante la madrugada.

Horas después, el Gobierno Nacional confirmó públicamente el resultado y anunció que se entregarían detalles adicionales sobre la intervención.

Las autoridades continúan analizando los elementos encontrados en el inmueble.