Johnatan cayó de un camión recolector y murió mientras cumplía su jornada de trabajo

Medellín

Un accidente ocurrido durante la mañana del lunes 21 de septiembre terminó con la vida de Johnatan Ocampo García, trabajador dedicado a la recolección de residuos.

El hecho se presentó hacia las 9:00 de la mañana, en la calle 70 con carrera 153, sector de la vereda El Uvito, en el corregimiento de San Cristóbal, Medellín.

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De acuerdo con la información conocida, Johnatan se encontraba cumpliendo con sus labores habituales cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, habría caído del camión recolector.

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Posteriormente, el trabajador habría sido alcanzado por las llantas traseras del mismo vehículo.

Las lesiones sufridas fueron de tal gravedad que Johnatan murió en el lugar.

Agentes de Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad llegaron hasta el sitio para realizar la inspección técnica y recopilar los elementos necesarios para reconstruir lo sucedido.

La investigación deberá establecer, entre otros aspectos, cómo se encontraba ubicado el trabajador segundos antes del accidente y las condiciones en las que se movilizaba el camión recolector.

Johnatan hacía parte del programa de Gestión del Aseo de Medellín y prestaba sus servicios para Emvarias Grupo EPM mediante un convenio con la Fundación Universidad de Antioquia.

Entre sus compañeros de trabajo era conocido cariñosamente como ‘Bienestarina’.

Además de su labor diaria, Johnatan era padre de una niña.

Emvarias lamentó públicamente lo ocurrido y expresó un mensaje de condolencias y fortaleza para la familia del trabajador.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y establecer si existió algún factor adicional que hubiera incidido en la caída.