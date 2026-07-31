Transición del Sisbén: qué es, cómo funciona y a quiénes afecta.

Colombia

A partir del 1 de agosto de 2026, el Gobierno Nacional iniciará la transición del Sisbén hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), un nuevo sistema que permitirá identificar con mayor precisión a las personas y familias que podrán acceder a subsidios y programas sociales del Estado.

Aunque el anuncio ha generado inquietud entre miles de ciudadanos, las autoridades aclararon que el Sisbén no desaparece. La información que actualmente contiene seguirá siendo utilizada y hará parte del nuevo modelo, mientras se desarrolla el proceso de transición.

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La principal diferencia es que el Estado ya no basará la clasificación únicamente en la encuesta del Sisbén. Con el RUI también se analizará información proveniente de diferentes entidades oficiales, como la DIAN, la Registraduría, la PILA y otras bases de datos, con el fin de conocer de manera más precisa la situación económica de cada hogar.

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El objetivo es que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan, reduciendo errores en la asignación de beneficios y mejorando la focalización de los programas sociales.

Estar registrado en el Sisbén no significa recibir automáticamente un subsidio. Durante la transición, cada programa social deberá definir cómo aplicará la información del RUI y comunicar cualquier cambio a sus beneficiarios. El Gobierno estableció un período de transición hasta el 31 de octubre de 2026, durante el cual las entidades públicas adaptarán sus sistemas y definirán cómo aplicarán el nuevo modelo.

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Las autoridades también indicaron que no será necesario realizar una nueva encuesta de inmediato, ya que la implementación será gradual y cada programa social informará oportunamente si se requieren actualizaciones o nuevos procedimientos para sus beneficiarios.