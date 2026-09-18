Cristina desapareció sin dejar rastro: días después fue hallada muerta.

Colombia

La búsqueda de Cristina María Patiño Sandoval, una reconocida odontóloga de 47 años, terminó de la manera que sus familiares y amigos no esperaban. Después de varios días sin conocer su paradero, su cuerpo fue encontrado en inmediaciones de la Hidroeléctrica La Florida II, en zona rural de Popayán, Cauca.

La profesional había salido de su vivienda, ubicada en el norte de la capital caucana, y posteriormente sus familiares perdieron todo contacto con ella. Desde entonces se desplegaron labores de búsqueda en las que participaron investigadores del CTI de la Fiscalía, unidades del Gaula, la Sijín, Bomberos y organismos de socorro.

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Las labores llevaron finalmente hasta el sector de La Florida II. Una vez localizado el cuerpo, funcionarios judiciales aseguraron el lugar, realizaron la inspección técnica y recolectaron elementos que ahora serán analizados para tratar de reconstruir las últimas horas de Cristina.

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El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Hasta el momento no se ha establecido públicamente la causa de su muerte, por lo que serán los análisis forenses y la investigación judicial los que determinen qué ocurrió y si existió participación de terceras personas.

En medio de las pesquisas apareció un elemento que concentra la atención de los investigadores. Una camioneta reportada como hurtada fue localizada mediante su sistema de geolocalización en la vereda La Playa, también en zona rural de Popayán. Reportes conocidos sobre el caso señalan que sería el vehículo que utilizaba Cristina antes de desaparecer.

Durante el procedimiento para recuperar el automotor, un hombre de 37 años, oriundo de Ipiales, habría intentado dirigirse hacia una zona boscosa. Integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) lo interceptaron y posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de receptación.

Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han establecido públicamente que el capturado tenga responsabilidad en la muerte de la odontóloga. La investigación deberá determinar cuál era su relación con el vehículo y si existe algún vínculo entre ese hallazgo y lo ocurrido con Cristina.

Los investigadores buscan reconstruir los últimos movimientos de la profesional, establecer cómo llegó hasta el lugar donde fue encontrada y determinar las circunstancias exactas de su fallecimiento. El caso permanece abierto y las autoridades judiciales continúan recopilando elementos para esclarecerlo.