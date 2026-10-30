Elsa Noguera anuncia gestiones para financiar obras viales en Santander

Santander

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció este viernes 30 de octubre su respaldo a varios proyectos de infraestructura vial en Santander, durante el encuentro regional Alianza por Santander, realizado en Bucaramanga, donde participaron el gobernador Juvenal Díaz Mateus, congresistas, empresarios y representantes de los principales gremios del departamento.

Durante la jornada, la funcionaria conoció las necesidades de inversión que enfrenta la región, especialmente en corredores estratégicos como las vías hacia Bogotá y Cúcuta, la conexión Bucaramanga–Rionegro y la culminación del Anillo Vial Externo Metropolitano, obras consideradas fundamentales para mejorar la movilidad y facilitar el transporte de mercancías.

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Uno de los principales compromisos anunciados por Noguera fue el acompañamiento del Gobierno Nacional para avanzar en el Anillo Vial Externo Metropolitano, proyecto que busca mejorar la conexión entre Girón, Piedecuesta y otros sectores del área metropolitana de Bucaramanga. Aunque la iniciativa cuenta con recursos comprometidos para una primera calzada, todavía requiere financiación adicional y completar algunos trámites técnicos para garantizar su ejecución.

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Vía a Soto Norte, otra de las prioridades

La ministra también manifestó su respaldo al proyecto de conexión entre Bucaramanga y la provincia de Soto Norte, un corredor de aproximadamente 92 kilómetros que beneficiaría a más de 35.000 habitantes de municipios como California, Suratá, Matanza, Tona, Vetas y Charta.

Según las proyecciones de la Gobernación de Santander, esta vía permitiría reducir los tiempos de desplazamiento de cerca de cinco horas a dos horas y media, además de facilitar la comercialización de productos agrícolas y fortalecer el turismo en la región.

El proyecto cuenta con estudios y diseños de fase III, entregados al gobernador Juvenal Díaz Mateus el pasado 29 de septiembre, lo que representa un avance en su estructuración y permite continuar las gestiones para conseguir los recursos necesarios.

Durante el encuentro también se planteó la necesidad de intervenir sectores críticos de la vía Bucaramanga–Rionegro, especialmente Paso Malo, así como avanzar en la doble calzada La Virgen–La Cemento y buscar alternativas para recuperar la conexión vial entre Bucaramanga y Pamplona.

A estas solicitudes se sumaron proyectos como la vía Yuma, el corredor Bogotá–Bucaramanga, la conectividad del Magdalena Medio y otras iniciativas que buscan mejorar la infraestructura de transporte del departamento.

El gobernador Juvenal Díaz Mateus destacó la importancia de trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional para conseguir los recursos que permitan sacar adelante estas obras.