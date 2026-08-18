MinTransporte reacciona tras sanciones a vehículos que llevaban ayudas.

Colombia

El Ministerio de Transporte hizo un llamado urgente a los concesionarios viales del país para facilitar el desplazamiento de vehículos que transportan ayuda humanitaria, maquinaria y equipos hacia las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4.

El pronunciamiento se produjo después de conocerse que dos camiones que llevaban ayudas recibieron comparendos mientras transitaban por carreteras nacionales.

Uno de los casos ocurrió en Coello Cocora, Tolima, donde un vehículo que se dirigía hacia Pereira habría registrado un exceso de carga cercano a 60 kilogramos. El segundo se presentó en Planeta Rica, Córdoba, con otro automotor que también movilizaba asistencia.

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Tras la polémica, el Ministerio de Transporte y la ANI informaron que los comparendos no tendrán trámite administrativo ni serán cobrados.

La ministra Elsa Noguera pidió a los concesionarios actuar con empatía, solidaridad y sentido de urgencia, y garantizar que las instrucciones del Gobierno sean conocidas por el personal de peajes, básculas y puntos de control.

La prioridad, según la cartera, es evitar obstáculos para el transporte de alimentos, agua, medicamentos, maquinaria y demás elementos necesarios para atender a las comunidades damnificadas.

Además, en algunos corredores estratégicos se mantiene el paso sin cobro de peaje para vehículos con maquinaria amarilla y ayuda humanitaria, bajo las condiciones establecidas durante la emergencia.