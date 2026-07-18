Llegó caminando, sacó un arma y dejó a un joven muerto y a otro herido.

Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga adelanta las investigaciones para esclarecer un nuevo hecho de violencia registrado durante la noche del viernes 17 de julio en el barrio Altos del Cacique, donde un joven perdió la vida y otra persona resultó herida tras un ataque con arma de fuego.

La víctima fatal fue identificada como Keinner Duarte García, de 19 años de edad. En el mismo hecho, otro hombre sufrió heridas por proyectil de arma de fuego y fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el caso ocurrió hacia las 11:16 de la noche, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia en el sector escuchó varias detonaciones. De inmediato, los uniformados se desplazaron al sitio de donde provenían los disparos.

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Al llegar al lugar, los policías encontraron a un hombre tendido sobre la vía pública y observaron que otra de las víctimas era trasladada en una motocicleta hacia un centro médico debido a la gravedad de las heridas.

Las dos personas fueron llevadas a un centro asistencial; sin embargo, los médicos confirmaron que Keinner Duarte García ingresó sin signos vitales. El otro hombre permanece bajo atención médica.

Según las primeras versiones conocidas por las autoridades, el responsable del ataque se movilizaba a pie. Al parecer, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra los dos hombres para posteriormente escapar del lugar con rumbo desconocido.

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Unidades de la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN) realizaron la inspección técnica en la escena, la recolección de elementos materiales probatorios y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a Medicina Legal mientras avanzan las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar al responsable.