Un muerto y dos heridos deja accidente de tránsito en la vía Girón–Lebrija

Accidentes

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para esclarecer un grave accidente ocurrido en el kilómetro 63+200 de la vía La Fortuna – Bucaramanga, en jurisdicción de Lebrija, llegando a la báscula donde un motociclista perdió la vida y otras dos personas resultaron lesionadas.

Según la información preliminar, la víctima fatal fue identificada como Yonathan David González, quien se movilizaba en una motocicleta Victory MRX 125 de color negro y placas MTI64F, en compañía de dos personas mas, cuando se produjo la colisión con un camión de marca Fotón.

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A causa del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones. Como acompañantes viajaban José Palmera, ciudadano venezolano que resultó lesionado, y una mujer que aún no ha sido identificada, quien también recibió atención médica. El conductor del camión resultó ileso.

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Las primeras hipótesis que manejan las autoridades apuntan a que, presuntamente, el conductor de la motocicleta no habría estado atento a las condiciones del entorno vial. Otra de las líneas de investigación busca establecer si el camión se encontraba estacionado de manera inadecuada sobre la vía. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada de manera oficial y hacen parte de las diligencias que adelantan los investigadores.

Funcionarios de tránsito realizaron la inspección técnica del lugar, la recolección de elementos materiales probatorios y el levantamiento del cuerpo, mientras avanzan las labores para reconstruir la dinámica del siniestro y determinar las posibles responsabilidades.