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No sobrevivió al impacto: motociclista murió en accidente con un bus en Santander.

El accidente ocurrió en la vía La Lizama–San Alberto, en jurisdicción de Sabana de Torres. La víctima falleció en el lugar y aún no ha sido identificada.

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No sobrevivió al impacto: motociclista murió en accidente con un bus en Santander
Foto: Lo que pasa en colombia / Un motociclista perdió la vida tras un choque con un bus en la vía La Lizama–San Alberto, jurisdicción de Sabana de Torres, Santander.

Un nuevo accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista en las carreteras de Santander. El hecho se registró a la altura del kilómetro 26+440 de la vía que comunica a La Lizama con San Alberto, en jurisdicción del municipio de Sabana de Torres, donde una motocicleta y un bus de servicio de pasajeros se vieron involucrados en una fuerte colisión que dejó una persona fallecida.

Según información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Colombia, la víctima se movilizaba en una motocicleta Suzuki de color negro, que no portaba placa de identificación. Por circunstancias que todavía son materia de investigación, el vehículo terminó involucrado en un choque contra un bus de marca Scania. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, el motociclista perdió la vida en el lugar de los hechos.

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El conductor del resultó ileso. Por el momento, las autoridades no han establecido la identidad del motociclista fallecido, por lo que se espera que las diligencias correspondientes permitan conocer su nombre y avanzar en la ubicación de sus familiares.

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Las circunstancias en las que ocurrió el accidente aún no han sido esclarecidas. Las autoridades de tránsito adelantan las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión entre los dos vehículos y establecer las posibles causas de este hecho que dejó una nueva víctima fatal en las carreteras de Santander.

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