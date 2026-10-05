Murió Margot Pacheco, una de las mujeres heridas durante el ataque contra empresario en Barbosa

Santander

Un ataque con arma de fuego registrado durante la mañana de este lunes 5 de octubre dejó dos personas muertas y una mujer herida en Barbosa, Santander. Las víctimas mortales fueron identificadas como Yesid Camacho Torres, de 49 años, y Margot Pacheco Lagos, mientras que otra mujer permanece estable y bajo observación médica.

Según información preliminar conocida por este medio, el hecho ocurrió hacia las 10:00 de la mañana en inmediaciones de la carrera 8 con calle 11, donde dos hombres armados llegaron al sector y dispararon contra las personas que se encontraban allí.

Yesid Camacho Torres era casado y reconocido como comerciante y empresario. De acuerdo con el reporte preliminar, se dedicaba a la crianza y comercialización de caballos de paso fino y también realizaba actividades relacionadas con préstamos de dinero. Camacho recibió dos impactos de arma de fuego y, pese a que fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, llegó sin signos vitales.

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En medio del mismo ataque resultaron heridas Margot Pacheco Lagos y otra mujer. Margot fue trasladada al hospital debido a la gravedad de las lesiones, pero minutos después los médicos confirmaron su fallecimiento. Entre tanto, la otra persona afectada permanece estable y bajo observación médica, según el reporte conocido hasta el momento.

Uno de los elementos que ahora hace parte de la investigación está relacionado con la motocicleta que habrían utilizado los atacantes. Según información preliminar, el vehículo habría sido hurtado hacia las 7:00 de la mañana de este mismo lunes en Barbosa, aproximadamente tres horas antes del ataque. Este dato será analizado por los investigadores para establecer la ruta seguida por los responsables antes y después de los hechos.

Tras conocerse el ataque, unidades de la Policía desplegaron un plan candado y diferentes capacidades operativas con el propósito de ubicar a los responsables. Las autoridades también comenzaron la revisión de cámaras de seguridad del sector, testimonios y demás elementos que permitan reconstruir los movimientos de los agresores.

Un video de seguridad conocido después de los hechos muestra a Yesid Camacho corriendo por el sector momentos antes de ser alcanzado por los atacantes.

Aunque inicialmente el caso generó versiones según las cuales el ataque habría estado dirigido contra el empresario, por ahora esa hipótesis no ha sido confirmada oficialmente. La presencia de otras dos personas alcanzadas por los disparos obliga a los investigadores a determinar con precisión quién era el objetivo, si existía un seguimiento previo y qué motivó la acción armada.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para identificar a los dos hombres señalados de participar en el ataque, establecer si actuaron solos o contaron con apoyo de otras personas y determinar quién habría ordenado el hecho. También se busca establecer qué relación podría existir entre el hurto de la motocicleta ocurrido horas antes y el ataque que terminó con dos personas muertas y una mujer herida.







