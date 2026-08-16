Dos heridas de bala tenía el cuerpo hallado en zona boscosa de Floridablanca

Floridablanca

Nuevos detalles se conocen sobre el hallazgo de un cuerpo registrado durante la mañana de este domingo 16 de agosto en una zona boscosa de la vereda Helechales, en Floridablanca, Santander.

De acuerdo con información preliminar obtenida durante las labores de Policía Judicial, la persona encontrada aún no ha sido identificada y tendría entre 25 y 30 años de edad. Durante la inspección fueron evidenciadas dos heridas ocasionadas con arma de fuego, elemento que ahora hace parte de la investigación con la que las autoridades buscan esclarecer qué ocurrió y quién estaría detrás de este hecho.

Habría permanecido cerca de 24 horas en el lugar

Las primeras labores realizadas en el sitio permitieron establecer que el cuerpo habría permanecido aproximadamente 24 horas en la zona boscosa, teniendo en cuenta los signos de descomposición que presentaba al momento del hallazgo.

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Sin embargo, este tiempo es preliminar y deberá ser determinado con mayor precisión por los médicos forenses de Medicina Legal, entidad que también adelantará los procedimientos necesarios para establecer plenamente la identidad de la persona y las circunstancias de su muerte.

Hasta el sector acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, encargadas de recuperar el cuerpo desde la zona boscosa y trasladarlo hasta un punto donde posteriormente personal de criminalística pudiera adelantar la inspección.

Investigan las circunstancias

Entre las hipótesis preliminares que son materia de investigación se contempla un posible ataque sicarial relacionado con un ajuste ilegal de cuentas. No obstante, esta versión todavía deberá ser sustentada con las labores investigativas, entrevistas, análisis forenses y demás elementos recopilados por las autoridades.

Por ahora se desconoce la identidad de la persona y las circunstancias exactas en las que llegó hasta esta zona de la vereda Helechales.

El caso permanece en desarrollo y se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen nuevos detalles que permitan esclarecer este hecho registrado en Floridablanca.