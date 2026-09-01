Revelan nuevos detalles sobre Michelle Dayana: su madre contó algo que llamó la atención

Judicial

El caso de Michelle Dayana, de 6 años, sigue dejando preguntas sin respuesta después de que la menor fuera encontrada sin vida tras permanecer desaparecida durante ocho días en Buriticá, Antioquia.

Ahora, nuevos detalles entregados por las autoridades empiezan a ser analizados dentro de la investigación.

Uno de ellos fue revelado por la propia madre de la niña, quien manifestó que no era la primera vez que Michelle se extraviaba.

Publicidad

Según explicó el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, en ocasiones anteriores la menor habría salido de su vivienda y posteriormente regresaba o era encontrada al día siguiente.

Este antecedente ahora hace parte de la reconstrucción de sus últimas horas.

Michelle desapareció el 24 de agosto.

Durante la búsqueda, una cámara de seguridad permitió establecer que había sido vista aproximadamente a las 10:05 de la mañana en el sector de Cristo Rey, cerca de su vivienda.

En las imágenes aparecía descalza.

También fueron encontradas sus chanclas y familiares siguieron durante un tiempo unas huellas de pies descalzos intentando establecer hacia dónde se había dirigido.

La menor tenía autismo y epilepsia y, según su familia, acostumbraba desplazarse principalmente por lugares conocidos.

El lunes 31 de agosto, un trabajador que revisaba ganado observó varios gallinazos concentrados en un punto de una zona rural conocida como La Aguacatala.

Al acercarse encontró un cuerpo y dio aviso a las autoridades.

Una prenda roja que coincidía con la ropa que Michelle llevaba el día de su desaparición permitió realizar una identificación preliminar.

El lugar del hallazgo se encuentra aproximadamente a varios kilómetros de su vivienda y tiene características montañosas y de difícil acceso.

Precisamente este punto abrió una de las preguntas más importantes dentro de la investigación:

¿Cómo llegó una niña de 6 años hasta ese sector?

Las autoridades analizan la posibilidad de que un tercero haya intervenido en el desplazamiento de Michelle hasta el lugar donde fue encontrada.

Sin embargo, esta versión continúa siendo únicamente una hipótesis y hasta el momento no existe un sospechoso identificado ni se ha confirmado que la menor haya sido víctima de un homicidio.

Los investigadores deberán establecer si Michelle llegó hasta ese punto por sus propios medios o si alguien pudo haberla trasladado.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en Medellín.

Debido al estado en el que fue encontrado, durante la inspección inicial no fue posible establecer con precisión la causa de la muerte.

Los estudios forenses deberán determinar el tiempo aproximado del fallecimiento, la existencia de posibles lesiones y si hubo o no intervención de otra persona.

Estos resultados serán fundamentales para definir el rumbo de la investigación.

Durante los días de búsqueda también se conoció que familiares de Michelle recibieron llamadas de desconocidos que exigían dinero a cambio de supuestamente entregar a la menor.

La familia habría realizado un pago de aproximadamente $300.000, pero la niña nunca apareció.

Por ahora no existe evidencia que permita establecer que quienes realizaron esas llamadas tuvieran realmente información sobre Michelle.

El caso permanece en manos del CTI y de la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, mientras las autoridades intentan reconstruir qué ocurrió entre el momento en que la menor fue vista con vida y el día en que fue encontrada.