Debajo del puente El Palenque apareció un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Área metro

Un hallazgo ocurrido debajo del puente El Palenque, cerca del sector del Sena, en Girón, mantiene abiertas varias preguntas para los investigadores: ¿quién era la persona encontrada en el lugar?, ¿cuánto tiempo llevaba allí y qué ocasionó su muerte?

El caso fue conocido hacia las 5:30 de la tarde de este viernes, cuando fue reportada la presencia de un cuerpo debajo de la estructura.

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Al llegar al sitio se confirmó que la persona se encontraba sin vida y en avanzado estado de descomposición, una condición que inicialmente dificultó establecer su identidad y las circunstancias de su fallecimiento.

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La zona fue asegurada mientras personal del CTI de la Fiscalía adelantaba la inspección técnica y recopilaba los primeros elementos que podrían resultar importantes para la investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde los expertos forenses buscarán establecer plenamente su identidad y determinar la causa y manera de muerte.

Una de las versiones que surgió alrededor del caso señala que la persona encontrada podría haber permanecido habitualmente debajo o en inmediaciones del puente.

Esta hipótesis surgió debido a que en el sector, según información preliminar, habría sido encontrado un espacio con elementos aparentemente acondicionados para dormir.

Sin embargo, este dato por sí solo no permite concluir que perteneciera a la persona encontrada ni confirmar que se tratara de alguien en condición de vivienda no formal.

Será la investigación la que deberá determinar si existe alguna relación entre ese espacio y la persona fallecida.

Debido al estado en el que fue encontrado el cuerpo, los análisis forenses serán fundamentales para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Entre las primeras tareas estará establecer la identidad mediante los procedimientos correspondientes y determinar cuánto tiempo habría transcurrido desde el fallecimiento y qué lo ocasionó.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre señales que permitan establecer que se trató de un hecho violento. Tampoco existe una identidad confirmada públicamente.

Por esta razón, cualquier hipótesis sobre quién era la persona o las circunstancias de su muerte deberá esperar los resultados de Medicina Legal y de la investigación que adelanta el CTI.