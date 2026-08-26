Bucaramanga

General Miguel Camelo asumirá el mando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

El oficial fue trasladado desde Barranquilla y cuenta con más de 30 años de servicio en áreas de seguridad ciudadana, protección y educación policial.

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General Miguel Camelo asumirá el mando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga
El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez fue trasladado desde Barranquilla para asumir la comandancia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Foto: Policía Nacional.
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La Policía Metropolitana de Bucaramanga tendrá un nuevo comandante. Se trata del brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, quien fue trasladado desde la Policía Metropolitana de Barranquilla para asumir el mismo cargo en la capital santandereana.

El movimiento hace parte de los recientes cambios dispuestos por el mando institucional en diferentes unidades del país. Camelo Sánchez deja la comandancia de Barranquilla, cargo desde el cual enfrentó importantes desafíos relacionados con la seguridad, la extorsión y la actuación de estructuras delincuenciales en esa ciudad y su área metropolitana. el mismos Director de la policia confirmaron su traslado a Bucaramanga.

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El nuevo comandante de la Mebuc nació el 29 de marzo de 1978 en Tocaima, Cundinamarca. Es administrador policial, profesional en Administración de Empresas y cuenta con estudios de posgrado en seguridad.

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Durante sus más de 30 años en la Policía Nacional ha trabajado en áreas como seguridad ciudadana, protección a personas, policía comunitaria y educación policial. También ha adelantado estudios y capacitaciones en derechos humanos, administración de unidades policiales, integridad institucional, transparencia y lucha contra la corrupción.

Entre los cargos más relevantes de su trayectoria se encuentran la comandancia de la Estación de Policía Usaquén, en Bogotá; la comandancia Operativa de Seguridad Ciudadana número uno; la dirección del Departamento de Policía Meta; la dirección de la Escuela de Posgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro y la comandancia de la Policía Metropolitana de Popayán.

Además, fue agregado de Policía en Washington ante la Organización de Estados Americanos, OEA; subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y comandante de las metropolitanas de Pereira y Barranquilla. También ha prestado sus servicios en los departamentos de Boyacá y Santander.

De acuerdo con su perfil institucional, en su hoja de vida reposan 58 condecoraciones y 135 felicitaciones por su desempeño. Su experiencia y formación fueron tenidas en cuenta para ser llamado al curso de brigadier general en 2024 y posteriormente ascender a ese grado. Policía Nacional

Camelo Sánchez asumirá en Bucaramanga el reto de liderar las estrategias de seguridad y convivencia en la capital santandereana y los municipios que integran la jurisdicción de la Policía Metropolitana.

El general Wilian Quintero quien fue el comandante de la metropoltana de bucaramanga fue designado como comandante de la regional 2 de Neiva

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