Tras varios días de lucha, falleció María Zulay, joven que sufrió un accidente en Chimitá

Bucaramanga

La familia de María Zulay Quintero Claro atraviesa un doloroso momento tras confirmarse, en las últimas horas, el fallecimiento de la joven de 24 años, quien permanecía hospitalizada después de sufrir un grave accidente de tránsito en el anillo vial.

El hecho se registró el martes 21 de julio en el sector de Chimitá, cerca del parque industrial, cuando María Zulay se movilizaba en una motocicleta eléctrica.

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Por circunstancias que todavía son materia de investigación, la joven sufrió un accidente en este corredor vial y recibió un fuerte golpe en la cabeza.

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Tras lo ocurrido, fue auxiliada y trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció durante varios días bajo atención médica y luchando por su vida.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, su estado de salud se deterioró. Según la información preliminar conocida sobre el caso, la joven habría sido diagnosticada con muerte encefálica y su fallecimiento fue confirmado en las últimas horas.

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La noticia causó profundo dolor entre sus familiares, amigos y personas cercanas, quienes mantenían la esperanza de que pudiera recuperarse.

Por ahora, las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente y determinar qué habría provocado que María Zulay perdiera el control de la motocicleta eléctrica.

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Unidades judiciales realizarán la inspección técnica del cuerpo y posteriormente ordenarán su traslado a Medicina Legal, donde se adelantarán los procedimientos correspondientes.