Gustavo García murió en grave accidente en la vía Bucaramanga–San Alberto

Accidentes

Un grave accidente de tránsito dejó un hombre muerto y otro lesionado en la vía que comunica a Bucaramanga con San Alberto, a la altura del sector La Hormiga, en jurisdicción de Rionegro, Santander.

Segun versiones de medio locales el hecho ocurrió hacia las 2:40 de la tarde del jueves 16 de julio, en el kilómetro 18+920, cuando una motocicleta de placas KNL-48E, en la que se movilizaban dos hombres, se salió de la carretera y chocó fuertemente contra una señal de tránsito.

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Debido al impacto, los dos ocupantes fueron expulsados de la motocicleta y quedaron tendidos a varios metros del lugar donde se produjo el choque.

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Unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron para atender la emergencia y trasladaron a los dos hombres al Hospital San Antonio de Rionegro.

El conductor fue identificado como Mauricio Rivera Luna, quien sufrió varias lesiones.

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La persona que viajaba como acompañante fue identificada como Gustavo García Rodríguez, de 63 años. El hombre ingresó al centro asistencial con heridas de extrema gravedad y falleció minutos después, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico.

Integrantes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Santander realizaron la inspección del lugar y comenzaron las investigaciones para establecer las circunstancias que provocaron la salida de la vía.

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Hasta el momento no se ha determinado si el accidente estuvo relacionado con exceso de velocidad, una falla mecánica, el estado de la carretera o alguna otra circunstancia.

El cuerpo de Gustavo García Rodríguez fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Bucaramanga, donde se adelantan los procedimientos correspondientes antes de ser entregado a sus familiares.