Lo hicieron caer de la moto y lo asesinaron a puñaladas en Bucaramanga

Bucaramanga

Las autoridades judiciales investigan el homicidio de un joven de 20 años ocurrido en la tarde de este martes 4 de agosto sobre la vía Matanza, en cercanías de la entrada al barrio Mirador Norte, en el norte de Bucaramanga.

La víctima fue identificada como Yenson Jesús Andrey Jaimes Meza, ayudante de construcción y residente en la vereda Los Cuadros. De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió hacia las 5:55 de la tarde, cuando uniformados del CAI La Esperanza realizaban controles de antecedentes a personas y vehículos en ese corredor vial.

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Mientras desarrollaban el procedimiento, varios ciudadanos alertaron a los policías sobre una persona que se encontraba tendida sobre la carretera, metros adelante de la entrada al barrio Mirador Norte. Inicialmente, se creyó que se trataba de un accidente de tránsito.

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Al llegar al sitio, los uniformados encontraron al joven sobre la vía con una herida en el pecho causada por un arma cortopunzante. A unos 20 metros de distancia también fue hallada la motocicleta en la que, al parecer, se movilizaba.

Habitantes del sector auxiliaron al joven y lo trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital Local del Norte. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después debido a la gravedad de la lesión.

Según la información recopilada por las autoridades, un familiar de la víctima, quien viajaba con él en la motocicleta y presenció lo ocurrido, manifestó que ambos fueron obligados a caer del vehículo por dos hombres. Posteriormente, uno de ellos habría atacado a Yenson Jaimes con un arma cortopunzante antes de escapar del lugar.

Con base en ese testimonio, la Policía inició la búsqueda de un hombre conocido con el alias de "Carepapa", señalado de manera preliminar como uno de los presuntos responsables. Uniformados se desplazaron hasta el lugar donde, según información de inteligencia, residiría el señalado, pero no lograron ubicarlo. Su madre indicó desconocer su paradero.

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Las labores investigativas continúan con la recolección de testimonios, la búsqueda de cámaras de seguridad y demás elementos materiales probatorios que permitan esclarecer lo sucedido y dar con la captura de los responsables.