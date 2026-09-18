Video Atentado contra funcionario del Inpec en Bucaramanga
Un funcionario del Inpec fue atacado por hombres en moto en el barrio Alfonso López de Bucaramanga. El herido fue trasladado al Hospital Universitario
Un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) resultó herido tras ser atacado con arma de fuego durante la tarde de este viernes 18 de septiembre, en el barrio Alfonso López de Bucaramanga.
Según información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Colombia, el ataque ocurrió hacia las 4:25 de la tarde, cuando el hombre caminaba por un sector de la carrera 7 con 43, En ese momento habría sido abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra. Los hombres lo atacaron con un arma de fuego y luego huyeron del lugar.
🚨 #Bucaramanga | Un funcionario del Inpec fue atacado a tiros mientras caminaba por el barrio Alfonso López. Según información preliminar, dos hombres en moto lo abordaron y luego huyeron. El herido fue trasladado al HUS. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/fWqf4nngrF— loquepasaencolombia (@Loquepasaenbuca) September 18, 2026
El funcionario sufrió lesiones en la pierna derecha, la espalda y el brazo izquierdo. Tras la agresión, fue auxiliado y trasladado al Hospital Universitario de Santander, para recibir atención médica.
Hasta el momento no se cuenta con información confirmada sobre la gravedad de las lesiones ni sobre su evolución.
Las causas del ataque aún no están claras. Las autoridades deberán establecer los móviles e identificar a los responsables de este hecho.
Esta es una noticia en desarrollo.