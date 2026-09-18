Video Atentado contra funcionario del Inpec en Bucaramanga

Bucaramanga

Un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) resultó herido tras ser atacado con arma de fuego durante la tarde de este viernes 18 de septiembre, en el barrio Alfonso López de Bucaramanga.

Según información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Colombia, el ataque ocurrió hacia las 4:25 de la tarde, cuando el hombre caminaba por un sector de la carrera 7 con 43, En ese momento habría sido abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra. Los hombres lo atacaron con un arma de fuego y luego huyeron del lugar.

Publicidad

El funcionario sufrió lesiones en la pierna derecha, la espalda y el brazo izquierdo. Tras la agresión, fue auxiliado y trasladado al Hospital Universitario de Santander, para recibir atención médica.

Hasta el momento no se cuenta con información confirmada sobre la gravedad de las lesiones ni sobre su evolución.

Las causas del ataque aún no están claras. Las autoridades deberán establecer los móviles e identificar a los responsables de este hecho.

Esta es una noticia en desarrollo.