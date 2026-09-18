Bucaramanga

Video Atentado contra funcionario del Inpec en Bucaramanga

Un funcionario del Inpec fue atacado por hombres en moto en el barrio Alfonso López de Bucaramanga. El herido fue trasladado al Hospital Universitario

Por Redacción LQP · Publicado
Compartir WhatsApp Facebook X Telegram
Atentado contra funcionario del Inpec en Bucaramanga
El funcionario del Inpec fue trasladado al Hospital Universitario de Santander tras el ataque registrado en el barrio Alfonso López.

Un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) resultó herido tras ser atacado con arma de fuego durante la tarde de este viernes 18 de septiembre, en el barrio Alfonso López de Bucaramanga.

Según información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Colombia, el ataque ocurrió hacia las 4:25 de la tarde, cuando el hombre caminaba por un sector de la carrera 7 con 43, En ese momento habría sido abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra. Los hombres lo atacaron con un arma de fuego y luego huyeron del lugar.

Publicidad
FCV SEPTIEMBRE

El funcionario sufrió lesiones en la pierna derecha, la espalda y el brazo izquierdo. Tras la agresión, fue auxiliado y trasladado al Hospital Universitario de Santander, para recibir atención médica.

Hasta el momento no se cuenta con información confirmada sobre la gravedad de las lesiones ni sobre su evolución.

Las causas del ataque aún no están claras. Las autoridades deberán establecer los móviles e identificar a los responsables de este hecho.

Esta es una noticia en desarrollo.

Lea también

Ataque a bala en Bucaramanga dejó herido a alias 'Paparote' Bucaramanga Ataque a bala en Bucaramanga dejó herido a alias 'Paparote' Mientras tomaban una cerveza, sicarios le dispararon. Óscar, la víctima fatal de ataque en Bucaramanga. Bucaramanga Mientras tomaban una cerveza, sicarios le dispararon. Óscar, la víctima fatal de ataque en Bucaramanga. Yulevinson Iván Rodríguez, el fiel hincha del Bucaramanga que murió en medio de balacera en el parque de los Niños Bucaramanga Yulevinson Iván Rodríguez, el fiel hincha del Bucaramanga que murió en medio de balacera en el parque de los Niños A don Gustavo lo mataron por error en Bucaramanga, un disparo fatal al pecho Bucaramanga A don Gustavo lo mataron por error en Bucaramanga, un disparo fatal al pecho

Noticias relacionadas:

ataque armado barrio Alfonso López funcionario herido Hospital Universitario de Santander Inpec
Únase a nuestro canal de WhatsApp para más noticias: Canal de WhatsApp