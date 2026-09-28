Bucaramanga

Comenzó el desmonte de la ciclorruta de la carrera 21 en Bucaramanga: así quedará la vía

La Alcaldía retira los separadores de concreto y rediseña el corredor con tres carriles, uno de ellos con prioridad para buses y bicicletas. La obra se hará en tres fases.

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Ciclorruta segregada junto a una avenida
Ciclorruta segregada. Imagen de referencia. Foto: Jairo1005 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

La Alcaldía de Bucaramanga inició este 28 de septiembre de 2026 el desmonte de la ciclorruta bidireccional de la carrera 21, una infraestructura en concreto instalada hace varios años que ha sido objeto de críticas por parte de conductores, ciclistas y comerciantes.

¿Cómo quedará la carrera 21?

El nuevo diseño contempla tres carriles:

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  • Dos carriles para vehículos particulares y motocicletas.
  • Un carril derecho con prioridad para buses y bicicletas, que podrá ser usado ocasionalmente por vehículos particulares.

En lugar de separadores de concreto, se usará pintura, señalización y elementos reflectivos.

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Las tres fases de la obra

  1. Desde la calle 55 hasta dos cuadras después de la Quebrada Seca.
  2. Desde la Quebrada Seca hasta la glorieta de San Francisco.
  3. Conexión de los tramos para formar un circuito.

¿Por qué se retira?

Según el director de Tránsito, Jahir Manrique, la decisión busca “ajustar la infraestructura a las condiciones actuales de movilidad”. Entre los problemas identificados estaban el deterioro de los elementos de segregación, la invasión del carril por otros vehículos y las dificultades para la circulación. Además, un fallo judicial de 2022 ya había ordenado ajustes a varios tramos de la infraestructura ciclista de la ciudad.

Se recomienda a los conductores y ciclistas atender la señalización temporal mientras avanzan los trabajos.

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