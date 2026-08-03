Cierran esta noche la autopista a Piedecuesta: retiran el puente peatonal de El Tigre por el Tercer Carril

Floridablanca

Los conductores que se mueven a diario entre Floridablanca y Piedecuesta deberán tomar precauciones esta hoy. La Alcaldía confirmó que la noche de hoy lunes 3 de agosto, desde las 10:00 p. m. y hasta las 5:00 a. m. del martes 4, retirará el puente peatonal que se levanta en el sector de El Tiger, a la altura de las estaciones de servicio de Aranzoque y Ruitoque. Mientras dure la maniobra, la autopista quedará cerrada por completo.

La decisión de trabajar de madrugada, según la administración, busca golpear lo menos posible el tráfico habitual, que en esta zona es especialmente pesado durante el día. Aun así, no habrá paso: el corte será total en ambos sentidos y solo se levantará cuando la estructura esté en el suelo y el terreno despejado.

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El secretario de Infraestructura, Gerson González Ortiz, sostuvo que sacar el puente es un paso necesario para ganar espacio y sumar carriles a la calzada. El funcionario agregó que la obra facilitará que los vehículos provenientes de Ruitoque se integren con mayor fluidez a la vía en dirección a Piedecuesta. Para que los peatones no queden desamparados, el municipio pintará una cebra en el punto y dispondrá personal con paletas que regulará el cruce una vez desaparezca el puente.

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El plan de tránsito, avalado por la autoridad local, define dos rutas de desvío. Quien baje de Bucaramanga hacia el sur tendrá que entrar por el intercambiador de Papi Quiero Piña, seguir por la calle 5, empalmar con la calle 6 y retomar la carrera 8 rumbo a Piedecuesta. En el sentido opuesto, de sur a norte, el rodeo se hará por la carrera 8 a la altura del Condominio Abadías, hasta llegar a la calle 5 que devuelve al mismo intercambiador.

Hay una condición que la Alcaldía subrayó: los camiones y demás vehículos de carga que superen las 3.5 toneladas no podrán usar estos desvíos durante la intervención. A todos los usuarios se les pidió bajar la marcha a un tope de 30 kilómetros por hora, ceder el paso a quien camina y acatar las señales del personal en la vía.

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El desmonte hace parte del proyecto del Tercer Carril, una de las apuestas viales más ambiciosas del municipio en los últimos años. La obra, que ronda los 13 mil millones de pesos, amplía cerca de dos kilómetros de autopista entre el estadio Álvaro Gómez Hurtado y el intercambiador de Papi Quiero Piña, con la meta de descongestionar uno de los corredores más transitados del área metropolitana de Bucaramanga.