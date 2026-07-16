Bucaramanga

Placas terminadas en 5 y 6 tendrán pico y placa este viernes en Bucaramanga y el área Metropolitana

La restricción estará vigente durante 14 horas continuas en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Conozca los horarios y evite sanciones.

Por Redacción Lo Que Pasa en Colombia · Publicado 16 de julio de 2026 · 10:28 pm · Actualizado 16 de julio de 2026 · 10:35 pm
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Placas terminadas en 5 y 6 tendrán pico y placa este viernes en Bucaramanga y el área
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Los conductores de vehículos particulares y motocicletas cuyas placas terminen en los números 5 y 6 deberán cumplir con la medida de pico y placa este viernes 17 de julio de 2026 en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana.

La restricción estará vigente en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, en jornada continua.

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Esta programación hace parte de la nueva rotación trimestral que comenzó a regir el pasado 6 de julio. Para los viernes de julio, agosto y septiembre, el pico y placa corresponde a los vehículos cuyas matrículas finalicen en 5 y 6.

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Las autoridades de tránsito recomendaron a los ciudadanos revisar el último número de la placa antes de salir y programar con anticipación sus recorridos. El incumplimiento puede generar una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la posible inmovilización del vehículo.

Los conductores deberán tener presente que las placas 5 y 6 también tendrán restricción el sábado 18 de julio, esta vez entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde. Por esta razón, estos vehículos tendrán pico y placa durante dos días consecutivos.

Las excepciones y permisos especiales pueden variar dependiendo del municipio, por lo que se recomienda consultar directamente con la autoridad de tránsito correspondiente antes de circular.

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