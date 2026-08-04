Atlético Bucaramanga empató 1-1 con Cúcuta en un Clásico del Oriente marcado por el VAR

Bucaramanga

Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo empataron 1-1 la noche de este lunes 3 de agosto en el estadio Américo Montanini, en un vibrante Clásico del Oriente correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay. El compromiso tuvo de todo: goles tempraneros, un penal atajado, una expulsión y un tanto anulado por el VAR en los minutos finales que dejó sabor amargo en la afición santandereana.

El marcador se abrió rápido y a favor de la visita. Al minuto 13, Jaime Peralta definió con categoría para silenciar el Montanini y poner en ventaja al conjunto motilón. La reacción del local, sin embargo, fue inmediata: apenas dos minutos después, al 15, Emerson Batalla apareció para decretar el 1-1 y devolverle la ilusión a la hinchada leoparda.

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El duelo mantuvo un ritmo intenso y al minuto 24 llegó otra acción determinante. El árbitro sancionó un penal a favor del Cúcuta, pero Léider Berdugo no pudo convertirlo: el arquero Cristopher Fiermarín adivinó la intención y contuvo el remate para evitar el segundo tanto visitante.

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El panorama cambió en el complemento. Al minuto 56, Mauricio Duarte vio la tarjeta roja directa por una agresión sobre Luciano Pons y dejó al Cúcuta con diez hombres. A partir de allí, Bucaramanga tomó el control del juego, adelantó sus líneas y generó varias opciones de peligro, entre ellas un remate de José García que se estrelló en el poste.

Cuando parecía que el esfuerzo tendría recompensa, Luciano Pons mandó el balón al fondo de la red al minuto 90+5. No obstante, el VAR intervino y anuló la acción tras detectar una mano en la jugada. La decisión fue ratificada después de una nueva revisión, por lo que el marcador ya no se movió y el clásico terminó igualado 1-1.

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Con este resultado se disputó la edición número 212 del Clásico del Oriente, sumando todas las competiciones. El historial continúa favoreciendo al Cúcuta Deportivo, que registra 75 victorias frente a las 67 del Bucaramanga, además de 70 empates.