Hinchas resultaron heridos tras caer un muro cerca del estadio Montanini antes del encuentro

Bucaramanga

Lo que debía ser una noche de fiesta por el regreso del clásico del Oriente terminó en una clínica para varios aficionados que pretendían ingresar al estadio Américo Montanini de Bucaramanga.

Según una denuncia ciudadana conocida por este medio, un muro o estructura habría caído en medio de la fila habilitada para el ingreso a la tribuna Sur Alta, minutos antes del partido disputado durante la noche del lunes 3 de agosto.

Publicidad

El encuentro entre Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo estaba programado para las 8:00 de la noche, por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El clásico regresaba al estadio de la capital santandereana después de casi seis años, razón por la que había generado una gran expectativa entre las dos hinchadas.

También puede leerEl clásico del Oriente calienta el Montanini: Bucaramanga recibe hoy al Cúcuta Deportivo

Publicidad

Aficionados cuestionan la logística

Una de las personas afectadas relató que varios hinchas terminaron lesionados y tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales, donde finalmente observaron el partido que llevaban años esperando.

Le puede interesarAtlético Bucaramanga recibe a Llaneros FC en su debut como local en la Liga BetPlay II 2026

“Hay que hablar de quienes tuvimos que ver el clásico en una clínica, heridos por la caída del muro en la fila para entrar a Sur Alta. Un partido que estuvimos esperando por años se nos dañó a muchos en segundos”, manifestó la denunciante.

Los asistentes también cuestionaron la organización del ingreso y aseguraron que en el lugar se vivieron momentos de descontrol debido a la cantidad de personas concentradas en los accesos.

De acuerdo con el testimonio, la atención inicial habría sido deficiente y las ambulancias no llegaron oportunamente al punto donde se encontraban los lesionados. Estas afirmaciones deberán ser aclaradas por los responsables de la logística y las autoridades que participaron en el dispositivo de seguridad.

En contextoGobernación aclara uso del Estadio Américo Montanini y ofrece alternativas para concierto de la Feria Bonita

Los denunciantes solicitaron que el caso no pase inadvertido y pidieron explicaciones sobre los protocolos de ingreso, la asistencia médica dispuesta para el encuentro y la capacidad de respuesta ante una emergencia.

Mientras tanto, el clásico del Oriente terminó empatado 1-1, aunque para algunos aficionados la jornada quedó marcada por las lesiones y por no haber podido presenciar el esperado encuentro desde las graderías.