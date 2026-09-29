Jerónimo, el niño de dos años que espera un corazón para seguir viviendo

Bucaramanga

Para Jerónimo, un niño de apenas dos años, cada día transcurre entre cuidados médicos, juegos cuando sus fuerzas se lo permiten y la esperanza de que aparezca un corazón compatible que le permita continuar su vida. Actualmente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del HIC Instituto Cardiovascular, acompañado permanentemente por su madre, Katia Yance.

Hay jornadas en las que el pequeño quiere comer, levantarse de la cama y jugar; en otras, su estado de salud hace que apenas tenga energía. En medio de esta situación, Katia procura que su hijo sienta su compañía y que, pese al ambiente hospitalario, encuentre momentos de tranquilidad y afecto.

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“No pierdo la fe. Esa misma se la transmito a mi niño, quien ha sido muy fuerte y valiente a su corta edad. Trato de que él pase este momento lo más agradable posible y que sienta que conmigo está en su hogar”, relató la madre.

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Una enfermedad cambió la vida de Jerónimo

Los primeros síntomas aparecieron cuando Jerónimo tenía aproximadamente un año. A partir de ese momento comenzó un recorrido por consultas médicas, hospitalizaciones y una cirugía realizada en otra ciudad, mientras su familia buscaba respuestas sobre lo que estaba ocurriendo con su salud.

Posteriormente fue remitido desde Valledupar al HIC Instituto Cardiovascular, donde diferentes estudios permitieron establecer que padecía una miocardiopatía restrictiva, enfermedad que provoca rigidez en el músculo cardíaco y dificulta que el corazón pueda llenarse adecuadamente de sangre y cumplir con normalidad su función.

Con el avance de la enfermedad, los especialistas determinaron que el trasplante cardíaco podía convertirse en una alternativa para el pequeño. Jerónimo ingresó entonces a la lista nacional de espera y actualmente permanece a la expectativa de encontrar un donante compatible.

Según la información suministrada por el HIC Instituto Cardiovascular, Jerónimo hace parte de los cinco pacientes que actualmente esperan un corazón en Santander: tres niños y dos adultos.

“Si nuestra historia ayuda a salvar vidas, habrá valido la pena”

La situación que atraviesa su familia llevó a Katia a hacer pública la historia de su hijo. Su propósito no es únicamente hablar de Jerónimo, sino contribuir a que más familias conozcan la importancia de conversar sobre la donación de órganos y comprendan el impacto que esta decisión puede tener.

“Entiendo el momento de dolor de las familias, pero una decisión en esas circunstancias puede significar una nueva oportunidad para otras personas. Si nuestra historia ayuda a que más personas donen y se salven vidas, me voy a sentir feliz de haberla contado”, manifestó.

En Colombia, la donación y el trasplante de órganos hacen parte de un sistema regulado por las autoridades sanitarias. La asignación de los órganos disponibles se realiza teniendo en cuenta diferentes criterios médicos y de compatibilidad establecidos para los pacientes que se encuentran en lista de espera.

El doctor Javier Castro, líder de Trasplante Cardíaco Pediátrico del HIC Instituto Cardiovascular, recordó que la donación puede representar una oportunidad para pacientes que enfrentan enfermedades cardíacas avanzadas.

“La donación es un regalo. Cuando una persona está en un proceso de fallecimiento y sus órganos pueden ser utilizados, estos pueden salvar vidas. En el caso de los niños, pueden salvar familias completas”, explicó el especialista.

Castro también destacó la importancia de conversar abiertamente con los familiares sobre la voluntad de ser donante. Según explicó, comunicar previamente esa decisión puede ser determinante cuando llega el momento de afrontar este tipo de situaciones.

“No solamente piénselo, dígalo. Dígale a su esposo, en una cena, en una salida, en la sala de su casa: ‘Yo quiero ser donante’. Porque los órganos no se van al cielo, se quedan en la tierra”, expresó.

Señales que pueden advertir problemas cardíacos en niños

La historia de Jerónimo también pone sobre la mesa la importancia de prestar atención a la salud cardiovascular durante la infancia. Algunas enfermedades del corazón pueden estar presentes desde el nacimiento, mientras otras comienzan a manifestarse a medida que el niño crece.

En los bebés, algunas señales pueden presentarse como cansancio durante la alimentación, pausas frecuentes mientras reciben lactancia o sudoración excesiva. En niños de mayor edad también pueden aparecer dificultades para crecer, menor resistencia física frente a otros menores, coloración azulada de la piel, dolor en el pecho o desmayos repentinos.

“Muchas veces estos síntomas son sutiles. Por eso el control regular con el pediatra es muy importante. La cita de crecimiento y desarrollo es fundamental para detectar las cosas a tiempo”, señaló el especialista.

La detección temprana y la consulta médica oportuna pueden permitir que determinadas enfermedades sean diagnosticadas antes de alcanzar etapas más complejas. En casos como el de Jerónimo, el acompañamiento especializado resulta fundamental durante todo el proceso.

La esperanza de una llamada

El HIC Instituto Cardiovascular cuenta con servicios de urgencias, consulta externa, imágenes diagnósticas, procedimientos de alta complejidad, trasplantes e implantes de dispositivos de asistencia cardíaca, entre otros servicios especializados.

La institución completa cuatro décadas de experiencia en la atención cardiovascular y ha desarrollado programas dirigidos a pacientes que requieren desde tratamientos convencionales hasta procedimientos de alta complejidad.

Mientras tanto, para Katia y su hijo la espera continúa. Cada llamada puede significar una noticia importante y cada día representa una nueva oportunidad para mantener la esperanza de encontrar el corazón compatible que Jerónimo necesita.