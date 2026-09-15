Beltrán seguirá como ministro: Senado tumbó moción de censura en su contra.

Colombia

Jaime Andrés Beltrán continuará como ministro de Vivienda. La plenaria del Senado de la República negó este martes 15 de septiembre la moción de censura que había sido promovida en su contra, por lo que el funcionario seguirá haciendo parte del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

La discusión alrededor de Beltrán surgió por los cuestionamientos de sectores de la oposición frente a su actuación durante la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Uno de los episodios que estuvo en el centro de la controversia fue un viaje realizado por el ministro a Santa Marta pocos días después del terremoto, situación que fue cuestionada por congresistas que consideraron que el funcionario debía estar concentrado en la atención de las comunidades afectadas.

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Beltrán defendió su gestión

Durante el proceso político, el ministro respondió a los cuestionamientos y defendió las actuaciones de su cartera frente a la emergencia.

Beltrán volvió a ofrecer disculpas a las personas que pudieron sentirse afectadas por su viaje y aseguró que el Ministerio de Vivienda había trabajado desde los primeros días posteriores al terremoto.

El funcionario también presentó ante el Congreso un balance de las acciones adelantadas. Según las cifras expuestas por el propio ministro, se prepararon recursos superiores a los $2 billones para la reconstrucción y se habían movilizado más de 1.020 toneladas de materiales hacia las zonas afectadas.

Estas cifras corresponden al balance presentado por Beltrán y no a una evaluación independiente del Congreso sobre la ejecución de esos recursos.

Finalmente, la moción no obtuvo el respaldo necesario en la plenaria del Senado para separar a Beltrán del Ministerio.

Con la decisión, el exalcalde de Bucaramanga permanece al frente de una de las carteras que tiene participación directa en el proceso de recuperación y reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto.

La decisión cierra, al menos en el Senado, uno de los principales pulsos políticos que ha enfrentado Jaime Andrés Beltrán desde que asumió como ministro de Vivienda del Gobierno De La Espriella.