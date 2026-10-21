Pico y Placa

Pico y placa hoy, miércoles 21 de octubre, en Bucaramanga y el área metropolitana

Hoy no pueden circular los carros particulares ni las motos con placas terminadas en 9 y 0, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

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Vehículos y motos circulando por una autopista de Bucaramanga
Foto: Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Los conductores de Bucaramanga y su área metropolitana deben revisar su placa antes de salir. Este miércoles 21 de octubre de 2026 tienen restricción los vehículos particulares y las motos con placas terminadas en 9 y 0.

La medida va de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. en jornada continua y aplica en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

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Rotación vigente del pico y placa

Estos son los dígitos con restricción entre el 5 de octubre y el 31 de diciembre de 2026:

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  • Lunes: 5 y 6
  • Martes: 7 y 8
  • Miércoles: 9 y 0
  • Jueves: 1 y 2
  • Viernes: 3 y 4

Pico y placa los sábados

Los sábados la restricción va de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. El próximo sábado 24 de octubre tienen pico y placa las placas terminadas en 3 y 4, y el sábado 31 de octubre las terminadas en 5 y 6. Los domingos y festivos no hay restricción.

Esta es la última rotación de 2026. Los dígitos cambian cada trimestre, como lo ordena la Resolución 854 de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Multa por incumplir el pico y placa

Quien incumpla la medida recibe una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, cerca de $870.000. Además, el vehículo es inmovilizado y el conductor debe pagar la grúa y los días en patios.

En el primer semestre de este año se sancionó a 4.842 conductores por esta falta, el 39 % de las infracciones de movilidad registradas en la ciudad.

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