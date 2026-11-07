Dos soldados murieron en combates contra disidencias de Iván Mordisco

Valle del Cauca

Dos soldados profesionales del Ejército Nacional perdieron la vida y otros tres uniformados resultaron heridos durante intensos combates contra integrantes de la estructura Jaime Martínez, señalada de pertenecer a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

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Los enfrentamientos se registraron en el sector de Timba, Valle del Cauca, donde tropas de la Tercera División adelantaron operaciones militares durante más de 24 horas con el propósito de afectar las capacidades armadas y logísticas de esta organización.

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De acuerdo con el reporte oficial del Ejército Nacional, los militares fallecidos fueron identificados como Germán Andrés Mora Cubillos y John Janer Moreno Guacarí, quienes se encontraban participando en las operaciones contra esta estructura ilegal.

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Como resultado de las operaciones, el Ejército informó que tres presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez murieron durante los enfrentamientos. Entre ellos se encontraban dos hombres conocidos con los alias de Pincher y Chuzo.

Durante las acciones militares también fueron incautadas armas, municiones, equipos de comunicaciones y elementos tecnológicos que, según las autoridades, eran utilizados por esta organización.

El despliegue contó con la participación de unidades de la Tercera División, capacidades especiales de la División de Aviación Asalto Aéreo, apoyo de artillería y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, además de la coordinación con la Policía Nacional.

Según la institución, las operaciones permitieron afectar un área considerada estratégica para la movilidad, el sostenimiento y el desarrollo de economías ilícitas de la estructura armada.

Además de los dos militares fallecidos, otros tres soldados resultaron heridos durante los enfrentamientos y fueron trasladados a un centro hospitalario de Cali, donde reciben atención médica.

Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre su estado de salud.

El Ejército Nacional expresó sus condolencias a las familias de los soldados fallecidos y destacó su labor durante el desarrollo de las operaciones.

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Tras los enfrentamientos, las tropas permanecen desplegadas en el sector de Timba, donde continúan las acciones encaminadas a debilitar las capacidades armadas, logísticas y financieras de las estructuras vinculadas con alias Iván Mordisco.

Las autoridades señalaron que el objetivo de estas operaciones también es mantener el control territorial y proteger a las comunidades del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.

La situación continúa bajo seguimiento de las autoridades militares, mientras avanzan las operaciones en esta región del país.