El terror llegó hasta su puerta: asesinaron a María Ovidia Palechor y James Flor.

Colombia

Un nuevo hecho de violencia contra líderes sociales genera conmoción en el país. María Ovidia Palechor Anacona y James Flor, esposos y reconocidos dirigentes comunitarios, fueron asesinados en el sector Las Casitas, corregimiento de La Pedregosa, zona rural de Cajibío, Cauca.

De acuerdo con información preliminar conocida sobre el caso, varios hombres armados llegaron hasta la vivienda donde se encontraba la pareja, ingresaron al inmueble y les dispararon en repetidas ocasiones. Los dos líderes murieron en el lugar.

María Ovidia era una reconocida lideresa indígena y defensora de derechos humanos. Se desempeñó como coordinadora del Programa Mujer y del área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Además, acompañaba procesos de víctimas y comunidades afectadas por el conflicto. James Flor, por su parte, desarrollaba labores de liderazgo comunitario y estaba vinculado a procesos de víctimas y campesinos.

Publicidad

Ambos también habían acompañado las denuncias y reclamaciones de la comunidad después de la masacre de El Túnel, ocurrida en abril de 2026 en Cajibío.

Hasta el momento no se conoce oficialmente quién ordenó o ejecutó el doble crimen ni cuáles fueron sus motivaciones. Las autoridades deberán establecer si el ataque tiene relación con el trabajo social y comunitario que adelantaba la pareja.

Indepaz informó que con los casos de María Ovidia Palechor y James Flor asciende a 103 el número de líderes sociales asesinados en Colombia durante 2026, de los cuales 22 corresponden al departamento del Cauca.