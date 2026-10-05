Videos muestran cómo el granizo cubrió calles y avenidas de Bogotá

Bogotá

Bogotá pasó en cuestión de horas de una jornada con altas temperaturas y cielo despejado a fuertes aguaceros acompañados de granizo que afectaron diferentes sectores de la capital durante la tarde de este lunes 5 de octubre.

Las precipitaciones comenzaron a tomar fuerza alrededor de las 2:50 de la tarde, principalmente en sectores del occidente y noroccidente de la ciudad. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER, reportó lluvias de consideración en localidades como Engativá, Suba, Fontibón y Kennedy.

Uno de los puntos donde ciudadanos reportaron mayores afectaciones fue la avenida Boyacá con avenida El Dorado, donde el granizo llegó a cubrir parte de la vía mientras la acumulación de agua complicaba el tránsito de carros y motocicletas.

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En fotografías y videos difundidos durante la tarde se observaron calles, andenes y separadores cubiertos por una capa blanca de granizo, especialmente en sectores de Fontibón y Engativá. En otros puntos, las fuertes precipitaciones provocaron encharcamientos e inundaciones temporales en diferentes corredores.

La intensidad de las lluvias también generó afectaciones en algunos semáforos y dificultades para la movilidad, obligando a los conductores a reducir la velocidad mientras las autoridades monitoreaban posibles emergencias.

La jornada estuvo marcada por un cambio brusco en las condiciones meteorológicas. Durante las horas del mediodía se registraron temperaturas cercanas a los 24,6 grados centígrados en localidades como Chapinero y Usaquén, una de las temperaturas más altas registradas recientemente en la ciudad.

Sin embargo, menos de dos horas después comenzaron a formarse nubes de gran desarrollo vertical y posteriormente se presentaron fuertes lluvias y granizo en distintos puntos de Bogotá.

De acuerdo con reportes meteorológicos citados durante la jornada, la capital no registraba una granizada de esta magnitud desde comienzos de 2026, lo que hizo que las imágenes rápidamente se multiplicaran en redes sociales.

Las autoridades ya habían previsto para la tarde un aumento de la nubosidad y probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas en Usaquén, Suba, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos y San Cristóbal. Sin embargo, en algunos sectores la precipitación terminó siendo considerablemente más intensa.

autoridades monitorean posibles emergencias

El IDIGER y los organismos distritales mantuvieron seguimiento sobre las condiciones climáticas mientras continuaban los reportes ciudadanos relacionados con acumulaciones de agua y granizo.

Las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar atravesar sectores con grandes acumulaciones de agua, pues no siempre es posible conocer la profundidad ni las condiciones de la vía.

También se pidió a la ciudadanía mantenerse alejada de árboles, postes y estructuras que puedan representar riesgo durante episodios de lluvias fuertes o actividad eléctrica.

Para la noche de este lunes, el pronóstico contemplaba cielo mayormente nublado y posibilidad de lloviznas en localidades como Usaquén, Suba, Chapinero, Usme y Sumapaz.

Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando información para establecer el balance de afectaciones que dejaron las fuertes lluvias y la granizada en la capital.

Una fuerte lluvia acompañada de granizo se registra durante la tarde de este lunes en varios sectores de Bogotá, generando complicaciones en la movilidad y alerta entre las autoridades. Uno de los puntos donde se reporta mayor afectación es la avenida Boyacá con avenida El Dorado, donde el granizo cubrió parte de la vía mientras continuaba el fuerte aguacero. Organismos de emergencia y autoridades distritales se mantienen atentos ante posibles inundaciones, encharcamientos, caída de árboles u otras situaciones derivadas de las intensas precipitaciones. — loquepasaencolombia (@Loquepasaenbuca) October 5, 2026