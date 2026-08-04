Cayó en Bucaramanga exoficial condenado por asesinato de firmante de paz

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El coronel en retiro del Ejército Nacional Jorge Armando Pérez Amézquita, condenado a 40 años de prisión por el homicidio del firmante del Acuerdo de Paz Dimar Torres Arévalo, fue capturado durante la tarde del lunes 3 de agosto en Bucaramanga.

La detención fue realizada hacia las 6:00 de la tarde en vía pública del barrio García Rovira, mediante un operativo liderado por el Grupo de Capturas del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, seccional Santander.

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En el procedimiento participaron integrantes del grupo de homicidios de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y uniformados del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 5 Coronel Francisco José de Caldas.

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Según el reporte preliminar conocido por Lo Que Pasa en Colombia, contra Pérez Amézquita existía una orden judicial expedida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado Itinerante de Cúcuta. La captura se hizo efectiva para que el exoficial cumpla la condena impuesta por el delito de homicidio en persona protegida.

El crimen de Dimar Torres

Dimar Torres Arévalo, firmante del Acuerdo de Paz y exintegrante de las Farc, fue asesinado el 22 de abril de 2019 en la vereda Carrizal, en la vía que conduce hacia Campo Alegre, zona rural de Convención, Norte de Santander.

La investigación comenzó después de que integrantes de la comunidad escucharan disparos cerca de una base militar y notaran que Torres no había regresado a su vivienda. Horas después, habitantes de la zona encontraron su cuerpo sin vida.

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Cuando los investigadores llegaron al lugar encontraron una escena alterada por la presencia de más de un centenar de personas. Las autoridades debieron dialogar con la comunidad antes de efectuar la inspección técnica, recolectar testimonios y preservar diferentes elementos y documentos que posteriormente fueron incorporados al proceso.

La Fiscalía demostró durante el juicio que Pérez Amézquita, quien para la época era comandante del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 11, ordenó el homicidio de Torres como represalia por la muerte de un militar causada por una mina antipersonal.

El sentido del fallo condenatorio fue emitido el 31 de enero de 2024. Posteriormente, el 26 de febrero de ese mismo año, una jueza especializada de Cúcuta lo sentenció a 40 años de prisión por homicidio agravado en persona protegida.

Por estos mismos hechos, tres exsoldados fueron condenados a cinco años y cuatro meses de prisión por favorecimiento para la comisión de homicidio en persona protegida. El cabo Daniel Eduardo Gómez, señalado como autor material, había sido sentenciado previamente a 20 años tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.

Tras la captura en Bucaramanga, Pérez Amézquita quedó a disposición de las autoridades competentes para iniciar el cumplimiento de la pena.