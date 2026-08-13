Cayó hombre señalado de atacar a su expareja frente a su propia hija

Judicial

Las autoridades reportaron la captura de un hombre requerido por el delito de homicidio en grado de tentativa, por hechos en los que resultó gravemente afectada la madre de su hija.

El capturado fue ubicado en vía pública frente al lote uno, en la carretera que conduce hacia Ruitoque Bajo, en Floridablanca. Sobre el hombre pesaba una orden judicial expedida el pasado 23 de junio de 2026 por el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga.

El proceso se remonta a años atrás. Según la denuncia que dio origen a la investigación, la expareja del hoy capturado habría recibido previamente varias llamadas con mensajes intimidantes, situación que la llevó a poner el caso en conocimiento de la Sijín de Bucaramanga.

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Posteriormente, la mujer aceptó encontrarse con el hoy capturado en inmediaciones de la glorieta del barrio La Argentina, en Piedecuesta. El propósito, según su relato, era conversar sobre la hija que tenían en común y aclarar la situación que se había presentado durante las horas anteriores.

Sin embargo, durante el encuentro se produjo una discusión. La denunciante aseguró ante las autoridades que, en medio de la confrontación, el hombre presuntamente utilizó un elemento cortopunzante y le ocasionó graves afectaciones en diferentes partes del cuerpo.

Uno de los aspectos que quedó consignado dentro del proceso es que la hija de ambos se encontraba presente y habría observado lo sucedido.

Un ciudadano que se percató de la situación intervino para auxiliar a la mujer y dio aviso a las autoridades. La afectada fue trasladada de urgencia a un centro asistencial para recibir atención médica y posteriormente remitida a Medicina Legal para la respectiva valoración.

Dentro de su declaración, la mujer manifestó que anteriormente se habían presentado conflictos con el padre de su hija relacionados, principalmente, con diferencias frente a la custodia y el cuidado de la menor. También solicitó medidas de protección para evitar nuevos acercamientos.

Tras el avance del proceso judicial, fue emitida la orden que permitió ubicar al señalado en Floridablanca.

La captura fue adelantada por funcionarios del CTI Seccional Santander, con apoyo del grupo de homicidios de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y personal del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 5 Coronel Francisco José de Caldas.

El capturado quedó a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso por homicidio en grado de tentativa. Será un juez quien determine su situación jurídica y las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos investigados.