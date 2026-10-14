Violento choque contra un camión acabó con la vida de tío y sobrina

Accidentes

Un grave accidente de tránsito terminó cobrando la vida de dos integrantes de una misma familia en el departamento del Magdalena. Las víctimas fueron identificadas como Matías Robles Hernández y Verledis Zambrano Roldán, quienes eran tío y sobrina, y se desplazaban en una motocicleta por la carretera que comunica a los municipios de Guamal y El Banco cuando se presentó una fuerte colisión contra un vehículo de carga.

El siniestro ocurrió en inmediaciones del corregimiento de San Eduardo, en un tramo de este corredor vial por el que diariamente circulan motocicletas, vehículos particulares y camiones. De acuerdo con información conocida por medios locales, los familiares se movilizaban en la motocicleta cuando, por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, se produjo un choque frontal contra un camión tipo furgón que transitaba por la zona.

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La fuerza del impacto provocó que ambos ocupantes salieran expulsados de la motocicleta y cayeran sobre la carretera. Las lesiones que sufrieron fueron de extrema gravedad y, aunque personas que se encontraban cerca del lugar intentaron prestarles ayuda, ninguno logró sobrevivir. Sus fallecimientos se registraron en el mismo sitio del accidente, antes de que pudieran ser trasladados a un centro asistencial.

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La escena generó preocupación entre los conductores que transitaban por la vía y habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido. La motocicleta quedó involucrada en una colisión de gran magnitud, mientras los cuerpos de las víctimas permanecieron sobre la carretera hasta la llegada de los organismos encargados de realizar las diligencias judiciales.

La identificación de los fallecidos permitió establecer que se trataba de dos miembros de una misma familia, situación que hizo aún más dolorosa la noticia para sus allegados. Hasta el momento no se han conocido detalles sobre las edades de Matías y Verledis, el lugar hacia donde se dirigían ni las actividades que realizaban antes del accidente.

Tras recibir el reporte, unidades de la Policía llegaron al lugar y adelantaron el acordonamiento de la zona para facilitar los procedimientos correspondientes. Posteriormente, personal del Laboratorio Móvil de Criminalística realizó la inspección técnica de los cuerpos y comenzó la recopilación de información necesaria para reconstruir las circunstancias del siniestro.