Tenían 16, 18 y 26 años: fuerte choque acabó con la vida de tres personas

Accidentes

Tres personas perdieron la vida y otra resultó gravemente herida en un accidente de tránsito registrado hacia las 6:00 de la tarde de este lunes 20 de julio en el municipio de Calima El Darién, Valle del Cauca.

El hecho ocurrió en la vía que conduce hacia la entrada número 5 del lago Calima, en el sector conocido como La Pista, donde dos motocicletas se vieron involucradas en una fuerte colisión.

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Las víctimas fueron identificadas como Steven Felipe Marulanda Giraldo, de 16 años; James Duván Gómez Giraldo, de 18 años; y María José Sánchez Vega, de 26 años.

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De acuerdo con la información conocida por el medio de comunicacion La Victoria Noticias, Steven Felipe y James Duván se desplazaban en una de las motocicletas. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el impacto, ambos fallecieron en el lugar de los hechos.

En la otra motocicleta viajaba una pareja de esposos de nacionalidad venezolana. Los dos fueron auxiliados por organismos de socorro y trasladados inicialmente al Hospital San Jorge de Calima El Darién.

Debido a la complejidad de sus lesiones, posteriormente fueron remitidos a centros asistenciales de mayor nivel.

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María José Sánchez Vega perdió la vida mientras era trasladada desde Buga hacia Cali, pese a los esfuerzos realizados para que recibiera atención médica especializada.

Su esposo permanece hospitalizado en una clínica de Cali bajo estricta supervisión médica. Según la información suministrada, sufrió una perforación pulmonar y su estado continúa siendo atendido por los profesionales de la salud.

Las autoridades de tránsito llegaron al lugar para realizar la inspección técnica, recolectar elementos materiales probatorios y adelantar las diligencias correspondientes.

Por el momento, no se han establecido públicamente las causas exactas que originaron la colisión. Los investigadores buscan determinar cómo ocurrió el choque y esclarecer las circunstancias que terminaron con la vida de las tres personas.