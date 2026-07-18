Brayan, joven de 18 años, perdió la vida en un violento choque en la vía a Barrancabermeja

Accidentes

Un grave accidente de tránsito se registró sobre las 2:00 de la tarde de este sábado 18 de julio en el kilómetro 18+810 de la vía La Fortuna–Bucaramanga, donde un joven motociclista perdió la vida.

La víctima fue identificada como Brayan Ferney Fernández Ávila, de 18 años, quien estaba próximo a cumplir 19.

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De acuerdo con la versión preliminar entregada por las unidades de tránsito, el joven se movilizaba en una motocicleta de placas BOI-34D cuando perdió el control y colisionó contra la parte trasera de un vehículo tipo turbo que se encontraba estacionado a un costado de la vía.

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Un ciudadano que se encontraba almorzando en uno de los restaurantes del sector aseguró que escuchó el fuerte impacto y, al salir, observó al motociclista tendido en la vía y la motocicleta gravemente destruida.

Debido a la fuerza de la colisión, Brayan Ferney perdió la vida en el lugar de los hechos.

Unidades de tránsito llegaron al sector para realizar la inspección técnica, recolectar elementos materiales probatorios y adelantar el levantamiento del cuerpo.

Posteriormente, el cuerpo del joven fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos correspondientes.

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Las autoridades investigan las circunstancias en las que Brayan Ferney perdió el control de la motocicleta y buscan establecer las causas exactas de este accidente.