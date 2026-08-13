Fatal encuentro entre una moto eléctrica y un camión dejó una joven sin vida

Accidentes

Un accidente de tránsito registrado en Aguachica, Cesar, terminó cobrando la vida de una joven de 20 años que se movilizaba en una motocicleta eléctrica. El hecho ocurrió en inmediaciones de la carrera 30 con calle 5 y es materia de investigación.

La víctima fue identificada como Yarith Miranda, de 20 años, quien, según la información conocida inicialmente, se desplazaba en el vehículo eléctrico cuando se presentó el siniestro.

En el accidente también estuvo involucrado un vehículo tipo camión. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente la dinámica del hecho ni las circunstancias que llevaron a que ambos vehículos terminaran involucrados.

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Tras lo ocurrido, organismos de atención hicieron presencia en el sector, mientras las autoridades competentes iniciaron las respectivas diligencias para recopilar información y determinar con precisión cómo se produjo el accidente.

Los investigadores deberán establecer, entre otros aspectos, la trayectoria que llevaban los vehículos, las condiciones de la vía y cualquier otro elemento que permita reconstruir los momentos previos al siniestro.

Por ahora, no existe información que permita atribuir responsabilidades a alguno de los involucrados, por lo que serán los resultados de la investigación los que determinen las causas del accidente.

La muerte de Yarith Miranda genera consternación entre quienes conocían a la joven, mientras las autoridades continúan adelantando las actuaciones correspondientes para esclarecer este lamentable hecho ocurrido en Aguachica.