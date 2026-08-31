Ocho muertos dejó nuevo bombardeo contra disidencias.

Colombia

Una nueva ofensiva de las Fuerzas Militares contra las disidencias de las Farc se desarrolló en Guaviare, esta vez contra una estructura vinculada a alias ‘Iván Mordisco’. El balance preliminar deja ocho integrantes del grupo muertos y tres capturados.

La operación, denominada Azarías, se concentró en la vereda Lagos del Dorado, zona rural de Miraflores, donde las autoridades tenían ubicado un campamento del Frente Carolina Ramírez.

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De acuerdo con la información entregada este lunes 31 de agosto por el Gobierno, después de la intervención aérea las tropas avanzaron sobre el terreno para asegurar el área y verificar los resultados. Durante esas acciones también fueron recuperadas dos personas que manifestaron ser menores de edad, situación que está siendo comprobada por las autoridades.

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Uno de los principales objetivos de la operación era alias ‘El Tigre’ o ‘Pintado’, señalado como uno de los cabecillas del Frente Carolina Ramírez y hombre cercano a la estructura de ‘Iván Mordisco’.

Hasta el momento no está confirmado que se encuentre entre las ocho personas muertas. Los procedimientos de identificación continúan para determinar si el cabecilla estaba en el campamento al momento del bombardeo.

Las autoridades también reportaron el hallazgo de material de guerra e intendencia, cuyo inventario completo deberá conocerse una vez finalicen las labores en la zona.

La Operación Azarías ocurre apenas días después de otra ofensiva ejecutada el 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, denominada Operación Amón y dirigida contra estructuras relacionadas con alias ‘Calarcá’.

Con la nueva intervención en Miraflores, las Fuerzas Militares han golpeado en pocos días a estructuras de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’, dos facciones que mantienen una fuerte disputa por el control de zonas estratégicas del Guaviare.

Las operaciones continúan y el balance de la Operación Azarías sigue siendo preliminar, por lo que podría presentar cambios durante las próximas horas



