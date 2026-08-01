Lotería de Santander: resultados del sorteo 5081 del 31 de julio de 2026 y número ganador

Colombia

La Lotería de Santander realizó este viernes 31 de julio de 2026 su sorteo número 5081, uno de los más esperados por los apostadores en Colombia por su atractivo premio mayor de $6.500 millones de pesos. El billete ganador correspondió al número 9338 de la serie 146, que fue despachado a la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento.

Número ganador del premio mayor

De acuerdo con los resultados oficiales publicados por la entidad, el premio mayor del sorteo 5081 quedó así:

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Premio Mayor: número 9338, serie 146 — $6.500 millones

número 9338, serie 146 — $6.500 millones Despachado a: Bucaramanga

Bucaramanga Mayor invertido: número 8339, serie 146







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Premios secos del sorteo 5081

Además del premio mayor, la Lotería de Santander entregó una amplia estructura de premios secos y aproximaciones. Entre los principales figuran:

2 secos de $500 millones: 2546 serie 320 y 3744 serie 338

2546 serie 320 y 3744 serie 338 3 secos de $300 millones: 2417 serie 301, 3948 serie 235 y 5639 serie 110

2417 serie 301, 3948 serie 235 y 5639 serie 110 4 secos de $200 millones: 1901 serie 161, 2867 serie 294, 3461 serie 233 y 9518 serie 267

1901 serie 161, 2867 serie 294, 3461 serie 233 y 9518 serie 267 7 secos de $100 millones, 7 secos de $50 millones, 10 secos de $20 millones y 15 secos de $10 millones, entre otros premios menores.

Cómo y cuándo se juega la Lotería de Santander

La Lotería de Santander, con sede en Bucaramanga y en funcionamiento desde 1920, realiza su sorteo todos los viernes. Es administrada por la Gobernación de Santander y sus recursos se destinan principalmente al sector salud del departamento. La entidad recuerda a los apostadores el lema institucional: "Juegue limpio, juegue legal".

Cómo reclamar el premio

Los ganadores tienen un plazo de un año, contado a partir de la fecha del sorteo, para reclamar sus premios. Para hacer efectivo el pago, el apostador debe presentar el billete original en buen estado junto con su documento de identidad. A los premios se les aplican las retenciones de ley correspondientes.

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Los resultados aquí publicados son de carácter informativo. Para verificar oficialmente el número ganador, consulte el sitio web de la Lotería de Santander (www.loteriasantander.gov.co) o los puntos de venta autorizados.