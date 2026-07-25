Ya hay fecha: peajes de Los Curos y Curití reanudarán el cobro.

Santander

Luego de varios meses de suspensión en el recaudo, las autoridades confirmaron que los peajes de Los Curos y Curití retomarán su operación el próximo jueves 30 de julio, como resultado de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional, la Gobernación de Santander, las administraciones municipales y los representantes de las comunidades.

El anuncio fue realizado durante una mesa de seguimiento en la que se definió el cronograma para el restablecimiento del servicio. De acuerdo con lo acordado, las talanqueras de ambos peajes serán bajadas de manera simultánea con el propósito de normalizar el recaudo y dar cumplimiento a los compromisos establecidos en las mesas de diálogo.

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Durante el pronunciamiento, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad y a los líderes sociales para respaldar el proceso y permitir que el retorno del cobro se desarrolle de manera pacífica. Asimismo, expresaron su confianza en que los acuerdos alcanzados permitan avanzar en la ejecución de las obras y acciones previstas para el corredor vial entre Bucaramanga y Bogotá.

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La reactivación del cobro pone fin a varios meses de protestas que mantuvieron levantadas las talanqueras en estos peajes, mientras las comunidades exigían inversiones, mantenimiento de la vía y garantías sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional.

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Con esta decisión, las autoridades esperan restablecer el funcionamiento normal de los peajes y continuar con el seguimiento a los acuerdos pactados entre las partes.