CORREMITIERRA impulsó el turismo y la economía durante su debut en Santander

Santander

La primera edición de CORREMITIERRA en Santander no solo reunió a miles de corredores en las calles de Bucaramanga, sino que también dejó un importante impacto en la economía regional al fortalecer sectores como el hotelero, gastronómico y turístico.

De acuerdo con los organizadores, cerca del 30 % de los asistentes viajaron desde diferentes ciudades del país para participar en la competencia. Además, corredores provenientes de otros países hicieron parte de la jornada, contribuyendo a posicionar a la capital santandereana como un nuevo destino para el turismo deportivo.

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La llegada de visitantes favoreció la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes y el movimiento comercial, demostrando que este tipo de eventos trascienden el ámbito deportivo y se convierten en una oportunidad para dinamizar la economía local y promover el desarrollo regional.

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La experiencia también estuvo acompañada por presentaciones musicales representativas de Santander, lo que permitió a los participantes conocer parte de la identidad cultural del departamento y disfrutar de una jornada enfocada en el deporte, el bienestar y los estilos de vida saludables.

"Lo que vivimos esta mañana fue increíble. Haber estado por primera vez en Santander representa un gran logro para CORREMITIERRA. Estamos muy agradecidos con todas las personas que fueron a disfrutar de la experiencia y se contagiaron de la magia de esta carrera", afirmaron Jorge Andrés Orozco y Cristy Martínez, directores y fundadores de CORREMITIERRA.

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Tras el balance positivo de esta primera edición en Santander, la organización confirmó que su gira nacional continuará el próximo 2 de agosto en Barranquilla y finalizará el 22 de noviembre en Bogotá, con el propósito de seguir promoviendo el deporte, el bienestar y los hábitos de vida saludable en diferentes regiones del país. Por 24 horas