No caiga en el fraude: Gobernación advierte sobre falsas páginas para tramitar pasaportes.

Santander

La Gobernación de Santander, a través de la Oficina de Pasaportes, emitió una alerta a la ciudadanía por una nueva modalidad de estafa en la que delincuentes utilizan páginas web falsas y llamadas telefónicas para solicitar dinero a cambio de supuestos trámites o de la entrega del pasaporte a domicilio.

Según informó la entidad, el trámite del pasaporte se realiza exclusivamente de manera presencial y la Oficina de Pasaportes no cuenta con una página web para asignar citas, gestionar el proceso o recibir pagos. Por esta razón, cualquier plataforma o enlace que solicite dinero corresponde a un intento de fraude.

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La directora de la Oficina de Pasaportes, Waleska Quintero, hizo un llamado a los ciudadanos para que no se dejen engañar y recordó que el pago del trámite se realiza únicamente en efectivo y directamente en la oficina, durante el proceso de expedición del documento.

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La Gobernación también aclaró que ningún funcionario realiza llamadas para ofrecer la entrega del pasaporte a domicilio ni solicita pagos adicionales por este concepto.

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Finalmente, la Administración Departamental invitó a los ciudadanos a verificar cualquier información únicamente por los canales oficiales y a realizar sus trámites directamente en la Oficina de Pasaportes, ubicada en el centro comercial Cacique, subsótano, local 10, con el fin de evitar ser víctimas de estafa.