Luis Francisco Mejía habría muerto intentando rescatar a una persona en un río de santander

Barrancabermeja

Lo que habría comenzado como un intento de salvar la vida de otra persona terminó en una lamentable tragedia. Luis Francisco Mejía Naranjo, de 65 años, falleció el lunes 19 de octubre en el río La Llana, en zona rural de Barrancabermeja, Santander, donde presuntamente perdió la vida por inmersión cuando intentaba socorrer a alguien que se encontraba en dificultades dentro del agua.

Según información preliminar, el hombre habría observado que otra persona necesitaba ayuda en el río La Llana y, en un intento por auxiliarla, decidió ingresar al afluente. Sin embargo, por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, terminó perdiendo la vida. Hasta el momento se desconocen las condiciones en las que se encontraba el río al momento de la emergencia y qué habría ocurrido exactamente durante el presunto intento de rescate.

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La noticia de su fallecimiento ha causado tristeza entre familiares, amigos y allegados, quienes lamentan profundamente la partida de Luis Francisco. El hombre, de 65 años, era esposo, padre y abuelo, y su muerte deja un profundo vacío entre quienes compartieron con él diferentes momentos de su vida.

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Tras conocerse la tragedia, los familiares de Mejía Naranjo compartieron un mensaje de despedida en el que expresaron el dolor que sienten por su partida y recordaron los momentos que vivieron a su lado.

“Su partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones, pero nos queda el consuelo de que los recuerdos, el amor y todo lo vivido a su lado permanecerán por siempre con nosotros”, expresaron sus seres queridos.

Aunque las primeras versiones indican que Luis Francisco habría ingresado al río La Llana con la intención de salvar a otra persona, todavía no se han establecido oficialmente las circunstancias exactas que provocaron su fallecimiento.

Tampoco se ha precisado si la persona a la que presuntamente intentaba auxiliar logró salir del agua o si hubo otros testigos de lo sucedido. Estos aspectos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.