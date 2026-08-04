Atacaron a bala a Mauruli y horas después murió en el hospital

Santander

Una mujer que había resultado gravemente herida durante un ataque sicarial ocurrido en el municipio de Puerto Wilches, Santander, falleció en las últimas horas mientras permanecía bajo atención médica.

La víctima fue identificada preliminarmente como Mauruli Rodríguez Alvarado, natural de Mompox, Bolívar.

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Luego del ataque, la mujer fue auxiliada y trasladada inicialmente al Hospital Edmundo Germán Arias. Debido a la gravedad de las lesiones, el personal médico ordenó su remisión a una institución de mayor complejidad.

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Pese a los esfuerzos realizados por los profesionales de la salud, se confirmó su fallecimiento durante las últimas horas.

Por ahora, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre la forma en que ocurrió el ataque.

Los organismos judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen, establecer los posibles móviles e identificar a las personas que participaron en el ataque.

Dentro de las labores investigativas se recopilan testimonios y otros elementos que permitan reconstruir lo sucedido. Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con este caso.

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