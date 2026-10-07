Familia denuncia que funeraria le negó el servicio por deber una cuota de tres días, pese a pagar durante 20 a

Santander

Una familia de Bucaramanga denunció una situación que ha generado rechazo e indignación luego de asegurar que una funeraria se negó a prestar un servicio exequial por un atraso de apenas tres días en el pago de una cuota, pese a que, según los afectados, llevaban más de 20 años afiliados y realizando pagos de manera continua.

De acuerdo con la información conocida, la familia había adquirido el plan exequial con el propósito de contar con respaldo al momento del fallecimiento de alguno de sus seres queridos. Sin embargo, cuando llegó el momento de solicitar el servicio, tras la muerte de un familiar, la empresa les habría informado que no podían acceder a la cobertura debido a la mora registrada.

Según la denuncia, la respuesta recibida fue que el atraso de tres días habría generado la pérdida de los beneficios y de la antigüedad acumulada durante más de dos décadas de pagos.

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La situación obligó a los familiares, en medio del duelo, a buscar recursos adicionales para cubrir los gastos relacionados con el sepelio y la despedida de su ser querido.

El hecho fue divulgado por un líder social, quien manifestó su preocupación por este tipo de situaciones y pidió que las entidades correspondientes revisen las condiciones bajo las cuales algunas empresas prestan servicios exequiales.

El lider cuestionó que una familia pueda perder años de pagos por un retraso de pocos días y señaló que este tipo de situaciones deberían ser analizadas desde la protección de los derechos de los consumidores.

El líder social también hizo un llamado para que las empresas del sector tengan en cuenta no solamente el componente contractual, sino también el impacto humano que puede generar una decisión de este tipo en medio del fallecimiento de una persona.

Piden claridad sobre los años de aportes

Uno de los principales interrogantes que deja el caso tiene que ver con lo ocurrido con los aportes realizados durante más de 20 años.

Los afectados piden que se explique si una mora de tres días puede generar la pérdida total de la cobertura, qué ocurre con los pagos efectuados durante tantos años y si existía algún mecanismo de reactivación o periodo de gracia antes de suspender definitivamente el servicio.

La familia también espera que la empresa entregue una respuesta formal sobre lo sucedido y aclare cuáles fueron las condiciones contractuales aplicadas en este caso.

Por ahora, la información corresponde a la denuncia de los afectados y del líder social. .