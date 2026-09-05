A sus 93 años murió la bumanguesa Beatriz Ardila Lülle de Beltrán.

Santander

Hay luto en una reconocida familia santandereana tras conocerse el fallecimiento de Beatriz Ardila Lülle de Beltrán, hermana del recordado empresario colombiano Carlos Ardila Lülle.

La bumanguesa murió en Bogotá, poco después de haber cumplido 93 años, dejando una trayectoria ligada a la vida social de Santander y al acompañamiento de diferentes causas benéficas.

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Beatriz pertenecía a una familia profundamente vinculada a la historia empresarial y social de la región.

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Era hija de Carlos Julio Ardila Durán, empresario de origen socorrano, y de Emma Lülle, de ascendencia alemana.

Además de Carlos Ardila Lülle, tuvo como hermana a Isabel Ardila Lülle.

Beatriz Ardila Lülle nació en Bucaramanga y durante buena parte de su vida estuvo vinculada a diferentes actividades de carácter social en la ciudad.

Quienes compartieron con ella la recuerdan como una mujer cercana, entusiasta y con especial disposición para apoyar iniciativas relacionadas con comunidades y causas benéficas.

Su presencia fue habitual en diferentes encuentros y actividades de la sociedad bumanguesa, donde construyó relaciones con distintos sectores de la ciudad.

Con el paso de los años también participó en eventos y actividades en representación de su hermano Carlos Ardila Lülle, uno de los empresarios más importantes que ha tenido Colombia.

Beatriz Ardila Lülle contrajo matrimonio con el empresario Carlos Beltrán Harker.

De esa unión nacieron cinco hijos, conformando una familia que mantuvo fuertes vínculos con Santander pese a que, con el paso de los años, sus actividades también se desarrollaron en otras ciudades del país.

Su vida estuvo marcada no solamente por su apellido y sus vínculos familiares, sino también por la participación constante en diferentes espacios sociales.

Personas cercanas la describieron durante años como una mujer sonriente, amable y con una facilidad especial para relacionarse con quienes estaban a su alrededor.

Uno de los aspectos que más se destacaba de su personalidad era la manera cercana con la que trataba a las personas y su capacidad para participar en conversaciones sobre distintos temas sin perder ese carácter sencillo que muchos le reconocían.

Su nombre permaneció ligado durante décadas a la vida social de Bucaramanga.

Beatriz fue hermana de Carlos Ardila Lülle, fallecido en 2021 y considerado uno de los empresarios más influyentes del país.

El industrial santandereano construyó durante décadas un importante grupo empresarial con presencia en diferentes sectores de la economía nacional.

Pese al reconocimiento alcanzado por su hermano, quienes conocieron a Beatriz resaltaron que ella mantuvo una identidad propia dentro de la sociedad santandereana y estuvo especialmente vinculada al apoyo de actividades sociales.

El fallecimiento de Beatriz Ardila Lülle de Beltrán se produjo en Bogotá.

Hasta el momento no se han divulgado públicamente detalles sobre la causa de su muerte ni información relacionada con las honras fúnebres.

Su partida genera mensajes de pesar entre familiares, amigos y personas que durante años compartieron con ella en diferentes espacios de Bucaramanga y Santander.

A los 93 años, Beatriz Ardila Lülle de Beltrán deja el recuerdo de una vida marcada por la familia, el servicio social y una estrecha relación con la tierra santandereana donde nació.