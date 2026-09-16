Chakal del Sur apareció con vida, confirmó su hija

Colombia

La incertidumbre por el paradero de Chakal del Sur llegó a su fin. Una de las hijas del cantante confirmó durante la mañana de este miércoles que su padre ya apareció, luego de varias horas en las que familiares, seguidores y miembros de su equipo desconocieron dónde se encontraba.

La noticia fue comunicada mediante una historia publicada en Instagram. En el mensaje, la joven agradeció el acompañamiento recibido y anunció que más adelante la familia entregará detalles sobre lo sucedido.

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“Gente, ya apareció mi papá. Muchísimas gracias. Después les contaremos qué pasó”, escribió la hija del artista.

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En la misma publicación pidió prudencia frente a las versiones que comenzaron a circular en redes sociales desde que se conoció la desaparición. También les solicitó a los seguidores del cantante, conocidos como los “chakalistas”, que no crean en información que no haya sido confirmada directamente por la familia o por el equipo del intérprete.

“Muchas gracias a los chakalistas. Dios me los bendiga y no crean nada de lo que estén diciendo”, agregó.





¿Qué se sabía sobre la desaparición?

La preocupación comenzó después de que el equipo de trabajo de Chakal del Sur informara que había perdido toda comunicación con él mientras se encontraba atendiendo un asunto familiar en Jamundí, Valle del Cauca.

De acuerdo con la información divulgada inicialmente, hacia las 4:30 de la tarde del martes el artista habría sostenido una llamada con uno de sus colaboradores. Durante la conversación presuntamente se escucharon gritos y varias detonaciones, antes de que la comunicación se interrumpiera.

Posteriormente, las personas que lo acompañaban habrían sido retenidas momentáneamente y luego dejadas en libertad. Desde ese momento no se conocía información clara sobre el paradero del cantante, situación que encendió las alarmas entre sus familiares y seguidores.

Su equipo difundió públicamente la fotografía del artista y solicitó colaboración para obtener cualquier información que permitiera encontrarlo. El caso se extendió rápidamente por redes sociales y diferentes medios de comunicación del país.

La familia contará qué ocurrió

Aunque ya se confirmó que Chakal del Sur fue localizado, hasta el momento no se ha precisado dónde apareció, quiénes estuvieron con él ni qué sucedió durante las horas en las que se desconoció su ubicación.

Tampoco se han entregado detalles oficiales sobre el confuso episodio mencionado durante la llamada telefónica. La familia aseguró que posteriormente contará lo ocurrido, por lo que pidió evitar especulaciones mientras se conoce una versión directa del artista o de su equipo.

El mensaje de su hija llevó tranquilidad a los seguidores que permanecieron atentos a la búsqueda. La expectativa ahora está puesta en el pronunciamiento con el que Chakal del Sur aclarará qué ocurrió desde que se perdió todo contacto con él.