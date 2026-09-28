Estados Unidos le revocó la visa a la senadora Martha Peralta: “No conozco los motivos”
La congresista por La Guajira dijo que se enteró por los medios y que no ha recibido notificación oficial. El empresario Euclides Torres también figura entre los afectados.
La senadora Martha Peralta, congresista de La Guajira, reaccionó este lunes 28 de septiembre de 2026 a la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocarle la visa de entrada a ese país.
“Me enteré por los medios”
Según la congresista, no fue notificada previamente. “Me enteré por los medios de comunicación de que me habrían retirado la visa”, afirmó, y agregó que no ha recibido una comunicación oficial ni conoce las razones de la medida.
Peralta anunció que hará gestiones ante la Cancillería y ante las autoridades estadounidenses para obtener una explicación formal, y reiteró que continuará con su trabajo legislativo.
No es la única afectada
La decisión de Washington también alcanzó al empresario Euclides Torres y a otros ciudadanos colombianos, y se extiende a familiares directos de los afectados. Estados Unidos enmarcó estas revocatorias en sus políticas contra la corrupción y el narcotráfico, aunque no divulgó detalles específicos sobre cada caso.
Por tratarse de una decisión administrativa, el Departamento de Estado no está obligado a hacer públicas las razones individuales de cada revocatoria.