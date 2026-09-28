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Estados Unidos le revocó la visa a la senadora Martha Peralta: “No conozco los motivos”

La congresista por La Guajira dijo que se enteró por los medios y que no ha recibido notificación oficial. El empresario Euclides Torres también figura entre los afectados.

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Fachada del Capitolio Nacional en Bogotá
Capitolio Nacional, sede del Congreso de Colombia. Imagen de referencia. Foto: Rikimedia / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

La senadora Martha Peralta, congresista de La Guajira, reaccionó este lunes 28 de septiembre de 2026 a la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocarle la visa de entrada a ese país.

“Me enteré por los medios”

Según la congresista, no fue notificada previamente. “Me enteré por los medios de comunicación de que me habrían retirado la visa”, afirmó, y agregó que no ha recibido una comunicación oficial ni conoce las razones de la medida.

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Peralta anunció que hará gestiones ante la Cancillería y ante las autoridades estadounidenses para obtener una explicación formal, y reiteró que continuará con su trabajo legislativo.

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No es la única afectada

La decisión de Washington también alcanzó al empresario Euclides Torres y a otros ciudadanos colombianos, y se extiende a familiares directos de los afectados. Estados Unidos enmarcó estas revocatorias en sus políticas contra la corrupción y el narcotráfico, aunque no divulgó detalles específicos sobre cada caso.

Por tratarse de una decisión administrativa, el Departamento de Estado no está obligado a hacer públicas las razones individuales de cada revocatoria.

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