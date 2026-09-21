Día sin carro y sin moto será el 6 de octubre en el area metropolitana de Bucaramanga

Área metro

Los conductores de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta deberán ajustar sus agendas. El Día sin Carro y sin Moto Particular Metropolitano cambió de fecha y ya no se realizará el miércoles 30 de septiembre, como estaba previsto inicialmente.

De acuerdo con un comunicado del Área Metropolitana de Bucaramanga, la jornada fue trasladada para el martes 6 de octubre de 2026 y se desarrollará durante siete horas, desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Publicidad

La modificación fue acordada mediante consenso entre los alcaldes de los cuatro municipios que integran el área metropolitana. Según la entidad, antes de tomar la decisión se analizaron aspectos relacionados con la movilidad, la dinámica de cada municipio y las condiciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada.

Publicidad

Lo Que Pasa en Bucaramanga y Colombia se comunicó con Jahir Andrés Castellanos Prada, director de Tránsito de Floridablanca, quien confirmó que el Día sin Carro y sin Moto quedó programado para el próximo 6 de octubre.

El funcionario también manifestó que cada organismo de tránsito será el encargado de expedir la resolución correspondiente para formalizar la jornada en su respectiva jurisdicción. Por esta razón, en los próximos días deberán conocerse los actos administrativos de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

La decisión se adopta en el marco del Acuerdo Metropolitano 008 del 6 de septiembre de 2024, mediante el cual se establecieron los lineamientos para la realización de esta actividad en los municipios del área metropolitana.

Las autoridades todavía no han divulgado el listado definitivo de vehículos exceptuados, las condiciones de circulación ni las recomendaciones para la ciudadanía. Esta información será presentada oficialmente una vez sean expedidas las respectivas resoluciones.

La jornada busca incentivar el uso del transporte público y de medios alternativos, promover una movilidad más sostenible y generar conciencia sobre la reducción de emisiones contaminantes.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer las excepciones y demás disposiciones que regirán durante el martes 6 de octubre.