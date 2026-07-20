Lo atacaron dentro de un taller: joven de 21 años fue asesinado a plena luz del día en Piedecuesta

Piedecuesta

Un nuevo hecho de violencia se registró este lunes 20 de julio en el municipio de Piedecuesta, donde un joven de 21 años perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en el sector de La Playita.

De acuerdo con la información preliminar, hacia las 12:30 del mediodía la línea de emergencia 123 recibió el reporte sobre una persona lesionada por disparos en un taller ubicado sobre la vía nacional, en el sector de La Playita. Al llegar al lugar, las patrullas encontraron a la víctima tendida al interior del establecimiento y, tras verificar su estado, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

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La víctima fue identificada como Yesid Felipe Sierra Corrales, de 21 años, quien se desempeñaba como mecánico y ayudante de latonería y pintura. Según la información conocida por las autoridades, era conocido como "Cabro de San Juan".

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Tras el ataque, la Policía Metropolitana activó un plan candado para intentar ubicar a los responsables. Las primeras versiones indican que los presuntos autores huyeron en una motocicleta. El parrillero vestía casco negro y chaqueta negra, mientras que el conductor también llevaba prendas de color negro.

Como parte de la investigación, los uniformados adelantan la recolección de elementos materiales probatorios, entre ellos la revisión de cámaras de seguridad instaladas en el sector, con el fin de establecer la identidad y el recorrido de los responsables.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los móviles de este homicidio y dar con el paradero de los responsables.

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