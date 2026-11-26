Pico y Placa

Los conductores de Bogotá deben tener en cuenta que hoy, jueves 26 de noviembre de 2026, la restricción de pico y placa aplica para los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

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Como hoy es día par, solo pueden circular los carros con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. La medida rige entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., de acuerdo con el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para noviembre.

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Pico y placa para taxis en Bogotá hoy

Para los taxis, este jueves no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2. Pueden prestar servicio los terminados en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. El horario de la restricción para este servicio es de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

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Así sigue el pico y placa en Bogotá esta semana

Jueves 26 de noviembre: pueden circular las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 27 de noviembre: pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado 28 y domingo 29 de noviembre: no aplica el pico y placa para vehículos particulares.

La regla es sencilla: en los días impares circulan los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, y en los días pares, los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. La medida aplica de lunes a viernes, excepto festivos.

Pico y placa solidario

Los conductores que necesiten movilizarse en horario de restricción pueden tramitar el pico y placa solidario, un permiso voluntario diario, mensual o semestral que se gestiona únicamente en el portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. La entidad recomienda hacerlo con anticipación y no dejarse engañar por páginas falsas.

¿Cuál es la multa por no cumplir el pico y placa?

Quien circule en horario de restricción comete la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito y se expone a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (cerca de $875.000 en 2026), además de la posible inmovilización del vehículo.

Pico y placa hoy en Bucaramanga y el área metropolitana

En Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, la restricción de este jueves cobija a los carros particulares y las motos con placas terminadas en 1 y 2, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Antes de salir, consulte los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad para confirmar cualquier cambio en la medida.