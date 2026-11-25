Pico y Placa

Los conductores de Bogotá deben tener en cuenta que hoy, miércoles 25 de noviembre de 2026, la restricción de pico y placa aplica para los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

Publicidad

Como hoy es día impar, solo pueden circular los carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. La medida rige entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., de acuerdo con el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para noviembre.

Publicidad

Pico y placa para taxis en Bogotá hoy

Para los taxis, este miércoles no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0. Pueden prestar servicio los terminados en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El horario de la restricción para este servicio es de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Publicidad

Así rige el pico y placa en Bogotá el resto de la semana

Miércoles 25 de noviembre: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 26 de noviembre: pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 27 de noviembre: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado 28 y domingo 29 de noviembre: no aplica la medida.

La restricción para vehículos particulares funciona de lunes a viernes: en días impares circulan las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, y en días pares las terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Los sábados, domingos y festivos no hay pico y placa para carros particulares.

Pico y Placa Solidario: evite páginas falsas

Quienes necesiten movilizarse sin restricción pueden acceder al Pico y Placa Solidario, un permiso diario, mensual o semestral que se paga para circular sin la medida. La Secretaría de Movilidad recuerda que el único canal oficial para tramitarlo es su plataforma en movilidadbogota.gov.co y advierte sobre sitios falsos que ofrecen este permiso.

¿Cuál es la multa por no cumplir el pico y placa?

Quien circule en horario de restricción comete la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito y se expone a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la posible inmovilización del vehículo.

Las autoridades recomiendan revisar el último dígito de la placa antes de salir y planear con tiempo los desplazamientos por la ciudad.